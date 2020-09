England vant etter straffedrama på Island

England slo Island 1-0 i Nations League borte lørdag, men det var på hengende håret etter at begge lag fikk straffe i sluttminuttene.

Raheem Sterling avgjorde for England. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Island - England 0–1

Tidligere Viking- og Bodø/Glimt-spiller Birkir Bjarnason fikk sjansen fra straffemerket to minutter på overtid på stillingen 1-0 til England, men blåste ballen over mål. Etter det dårlige straffeforsøket prøvde han å gjemme ansiktet i drakten, vel vitende om at et viktig poeng glapp.

Island hadde nemlig kjempet som løver for å ta England-skalpen på eget gress. Gjestene hadde en ballbesittelse på 75 prosent, men så ut til å gå målløse av banen til tross for 10-2 i avslutningsstatistikken.

Kyle Walker (71 minutter) og Sverrir Ingi Ingason (89 minutter) fikk hvert sitt røde kort i det som så ut til å bli et målløst oppgjør før England fikk straffe ett minutt før full tid.

Raheem Sterling var iskald, danset frem mot ballen og trillet den rolig midt i mål. Bare minutter senere var det Islands tur til å få straffe, men Bjarnason klarte ikke å følge opp Sterlings iskalde avslutning.

Island var nære, men det endte i frutrasjon mot England. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

I stedet blåste han ballen langt over mål, og med det røk også drømmen om å ta poeng mot England.

Danmark og Belgia er de andre lagene i gruppe 2 på A-nivået i nasjonsligaen.

