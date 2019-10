En storbonde fra Kenya er favoritten som Jakob Ingebrigtsen må slå

Han dyrker poteter og kål og investerer i eiendom. Timothy Cheruiyot (23) er mannen Jakob Ingebrigtsen (19) må slå i søndagens 1500-meterfinale

Timothy Cheruiyot har vunnet 1500 meter sammenlagt i Diamond League de tre siste årene. Her løper han foran Jakob Ingebrigtsen i stevnet i Brussel tidligere i sesongen. Francisco Seco / AP / NTB scanpix

Cheruiyot topper verdensrankingen og har vært verdens beste på distansen i hele år. På sitt beste til nå i sesongen har han vært i stand til å løpe godt over sekundet raskere enn alle andre.

Cheruiyot topper verdensrankingen og har gjort det lenge.

Cheruiyot har vunnet 1500 meter sammenlagt i Diamond League de tre siste årene.

Han har løpt tre av de fem raskeste løpene denne sesongen. (Jakob Ingebrigtsen har de to siste topp fem).

Hans årsbeste er 3.28,77 satt i Lausanne 5. juli. Det er ett av to løp under 3.30 denne sesongen. Jakob Ingebrigtsens beste tid kom i Monaco 12. juli da han klokket inn til 3.30,16.

Cheruiyot tok sølv i VM i London for to år siden bak sin kenyanske landsmann, venn og treningskamerat Elijah Manangoi. Sistnevnte er skadet og deltar ikke i Doha.

Allsidig herre

Cheruiyot er oppvokst på den kenyanske landsbygda, og når han er hjemme driver han på som storbonde. Han dyrker poteter og kål i stor skala på hjemstedet Singorwet i Bomet-regionen. Han holder produserer også storfekjøtt. Teplanter er en annen syssel.

I tillegg til jobben som gårdbruker er han engasjert innen eiendomsbransjen.

Filip Ingebrigtsen og Timothy Cheruiyot under kvalifisering på 1500 meter i Doha-VM torsdag. Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg eier fast eiendom. Jeg har bygd leiligheter i Bomet og flere er under konstruksjon, sier mellomdistanseløperen til sde.co.ke.

På fritiden liker han å være med familie og venner. Han elsker å svømme og leke seg i bassenget og han koser seg med fotball på TV.

Timothy Cheruiyot er en mann som ikke har problemer med å få tiden til å gå.

Filip Ingebrigtsen i heftig prat med Timothy Cheruiyot etter kvalifiseringen på 1500 meter torsdag kveld. Lise Åserud / NTB scanpix.

Godt kjent

Timothy Cheruiyot er godt kjent med familien Ingebrigtsen gjennom flere år. Det har pappa og trener Gjert Ingebrigtsen fortalt om flere ganger, og 23-åringen selv bekreftet at det er tilfellet da han snakket med Stavanger Aftenblad tidligere i sommer.

– De er ikke mine rivaler, de er mine venner. Og de er veldig gode, sa kenyaneren i det intervjuet.

Cheruiyot håpet at de kunne trene sammen i Kenya etter at sesongen er over.

Cheruiyot var en av dem nå utslåtte Filip Ingebrigtsen snakket med etter torsdagens dramatiske kvalifiseringsløp. Der havnet Filip Ingebrigtsen i trøbbel, men unngikk å bli disket. I semifinalen stokket det seg for 26-åringen, og det ble ingen finale på ham.

Skal det blir medalje på Khalifa stadion søndag kveld, kan verken Timothy Cheruiyot eller Jakob Ingebrigtsen havne i trøbbel.