Hovland satte PGA-rekord

Viktor Hovland gikk første runde i PGA-turneringen i Jeju Island på 69 slag. Det var nordmannens 18. runde i touren på rad på 60-tallet, noe som er PGA-rekord.

Oppdatert nå nettopp

Viktor Hovland ble den første golfspilleren til å gå 18 runder i PGA-touren på 60-tallet. Jared C. Tilton / Getty Images North America / AFP / NTB scanpix.

NTB

Før torsdagens turneringsstart i Sør-Korea hadde det norske golfesset spilt 17 runder på rad på PGA-touren på 60-tallet. Med sin 69-runde torsdag økte han rekken til 18, noe ingen andre spillere har klart siden statistikken ble offisiell i 1983.

Før turneringen delte Hovland rekorden med amerikanske Bob Estes som hadde 17 runder på rad i 2001. Nå troner den norske 22-åringen alene øverst på listen.

Hovlands rekordrekke ser slik ut: 64-68-68-68-65-64-66-66-64-68-69-69-65-69-66-69-64-69.

– Nok en historisk bragd av Viktor Hovland. Det han gjør er større enn mange aner. Stabiliteten hans er rett og slett unik. Det er bare å nyte, skriver Viasats golfekspert, Fredrik C. Kracht, på Twitter.

Men nordmannens 69-runde sender han ikke til topps på listen etter første dag i Sør-Korea. Hovland ligger på delt 15.-plass etter den første runden.

Leder gjør Byeong Hun An med sin 64-runde, åtte under par.

Dramatisk

Men Hovland-rekorden ble ikke satt uten dramatikk. Da det gjensto tre hull igjen å spille måtte nordmannen ha minst en birdie for å sette rekord, og det så en stund ut til at han slet med å komme seg under rundens par på 72.

Hovland åpnet med birdie på det første hullet, før det ble par på det neste. Etter birdie også på hull tre måtte Hovland tåle to bogeys på de tre neste hullene, mens det ble par på hull fem.

Deretter ble det par på de neste fem hullene før det omsider kom en ny birdie på hull tolv. Da trengte 22-åringen to birdies på de siste seks hullene for å presse seg ned på 60-tallet.

Den kom på hull 15 etter å ha gått de to foregående hullene på par. Par ble det også på hull 16.

Avgjorde på hull 17

Det forløsende slaget kom på hull 17. På par tre-hullet leverte nordmannen en putt fra rundt fire meter som sendte han tre under banens par. Dermed ville Hovland sette rekord med par på det siste hullet, et hull som ble betegnet som det letteste hullet på banen.

Da viste Hovland at han hadde stålkontroll på nervene og gikk på par – og dermed endte nordmannen på 69 slag og tre under par. Det er ny PGA-rekord.

Hovland hadde før turneringen i Jeju spilt seks turneringer på PGA-touren som profesjonell. Beste plassering er fjerdeplassen i Greensboro i august. Ellers har Hovland blitt nummer 13, 13, 16, 4 og 10. Han har også en 11.-plass fra Europatouren i England.

Viktor Hovland er ranket som den 94. beste golfspilleren i verden. Den listen toppes av amerikanske Brooks Koepka.