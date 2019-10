Sør-Korea møter Nord-Korea i historisk oppgjør: – Håper å komme tilbake levende

For første gang på 29 år spiller nabolandene mot hverandre i Nord-Korea. Men det historiske oppgjøret vil ikke bli vist på TV.

Lee Jae-ik og resten av lagkameratene møter Nord-Korea i Pyongyang tirsdag. Sergei Grits / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg er litt redd for å dra til Pyongyang. Jeg håper å komme tilbake levende.

Ordene tilhører Sør-Koreas forsvarsspiller Lee Jae-ik. Tirsdag møter han og lagkameratene Nord-Korea på bortebane i nabolandets hovedstad.

– Vi er ikke turister. Vi vil fokusere på kampen, forteller Tottenham-stjernen Son Heung-min, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ikke siden 1990 har nabolandene møttes til en fotballkamp i Nord-Korea på herresiden. Nå er det knyttet store forventninger til oppgjøret.

Men når VM-kvalifiseringskampen arrangeres, skjer det ikke uten forviklinger.

Her er Sør-Koreas landslag på vei til Nord-Korea. De måtte mellomlande i Beijing på veien. Ng Han Guan / AP

Blir ikke sendt på TV

Mandag ble det bekreftet at kampen ikke vil vises i Sør-Korea, ifølge KBS. Det er Sør-Koreas største kringkastingsstasjon.

– I samarbeid med det koreanske fotballforbundet kommer vi til å gjøre alt vi kan for å få det til å gå i orden. Akkurat nå ser det ikke lyst ut for liveproduksjon av kampen, heter det i en uttalelse fra Foreningsdepartementet i Sør-Korea.

Laura Bicker, BBCs korrespondent i Sør-Korea, hevder på Twitter at landet også har forsøkt å akkreditere mediepersonell og få på plass et supporterfelt for tilreisende sørkoreanere.

Det har ikke lykkes – foreløpig.

Son Heung-min er Sør-Koreas største stjerne. Til daglig spiller han for Tottenham. Kim Hong-Ji / REUTERS

Stein Tønnesen ved Institutt for fredsforskning i Oslo, har Nord-Korea som et av sine forskningsfelt. Han mener det er en grunn til at man ønsker å holde kampen borte fra TV-skjermene.

– Nord-Korea er et samfunn der veldig mye er grundig koreografert i forveien. I idrettsbegivenheter har de ikke så mange store resultater å vise til. Det er et regime der det betyr mye å være ufeilbarlige og verdensledende, forteller han.

Tønnesen har selv vært på en fotballkamp i Nord-Korea. Den gang ble heller ikke kampen vist på TV. Han forteller at regimet i landet ikke har noen interesse av å vise kamper der det nordkoreanske laget står i fare for å gå på et nederlag.

– Bidrar til å bedre forholdet

Likevel er forholdet mellom landene bedre enn på mange år, mener forskeren. OL i Pyeongchang i fjor trekkes frem som en årsak. Det ble sett på som en stor suksess for nabolandene.

I ishockeykonkurransen for kvinner, konkurrerte blant annet nordkoreanere og sørkoreanere under samme flagg i mesterskapet.

Nord-Korea (i hvitt) i kamp mot Libanon i september. Da vant landet 2–0. KCNA / REUTERS

Tønnesen mener den historiske kampen er et ytterligere bevis på at situasjonen mellom landene ikke er like kritisk som tidligere.

– Kampen bidrar til å opprettholde et godt forhold, og det kan bidra til å bedre forholdet ytterligere, forteller han.

De siste årene har Nord-Koreas leder Kim Jong-un brukt store ressurser på idretten i landet. Det kommer av hans store lidenskap for sport.

– Han har fått satset veldig mye på både fotball, alpint og basketball. Han har bygget opp store idrettsanlegg nesten i konkurranse med statuene av sin far og bestefar, forteller Tønnesen.

PS: Kampen spilles klokken 10:30 norsk tid på tirsdag.