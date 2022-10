Ber om høyere lønn fra Skiforbundet

HOLMENKOLLEN (VG) Landslagsutøverne i langrenn får minimum 130.000 kroner i stipend fra Skiforbundet. Harald Østberg Amundsen og Martin Løwstrøm Nyenget mener det kan være på tide å øke beløpet.

SNART I ILDEN: Martin Løwstrøm Nyenget og Harald Østberg Amundsen etter en økt i Holmenkollen. 18–20. november er det nasjonal åpning på Beitostølen.

– Personlig synes jeg stipendet kunne vært større. Det er utøverne som er hovedgrunnen til at vi har et stort lag, så er det selvsagt utrolig viktig med hele organisasjonen også, sier Harald Østberg Amundsen til VG.

– Det er ikke noen gullgruve å gå på ski, men på et tidspunkt tror jeg løperne fortjener en liten økning. Levekostnadene øker, svarer Martin Løwstrøm Nyenget.

– Er det på høy tid nå?

– Vi er hvert fall fryktelig nære, svarer Nyenget.

Langrennssjef Espen Bjervig.

Langrennssjef Espen Bjervig forstår ønsket, slik «alle» vil ha bedre betalt for det de gjør.

– Så har vi faktisk gjort en del endringer etter etterspørsel fra utøverne, sier Bjervig.

I 2020 gjorde nemlig Skiforbundet om på stipendordningen til løperne. Før hadde de 120.000 til 310.000 kroner ut fra prestasjoner betalt av sponsorene, pluss et stipend fra hovedsponsor Sparebank1 på 120.000 kroner.

De norskes premiepenger i verdenscupen sist sesong Johannes Høsflot Klæbo, 1,4 millioner kroner Therese Johaug, 850.000 kroner Heidi Weng, 500.000 kroner Erik Valnes, 300.000 kroner Didrik Tønseth, 300.000 kroner Simen Hegstad Krüger, 300.000 kroner Håvard Solås Taugbøl, 280.000 kroner Martin Løwstrøm Nyenget, 270.000 kroner

Endringen var at det siste stipendet ble borte, mot at utøverne kunne selge en egen reklameplass til en personlig sponsor. Skiforbundet betaler landslagsutøverne fortsatt et stipend på fra 130.000 til 310.000 kroner ut fra prestasjoner.

I tillegg til pengene fra forbundet og private sponsorer, tjener utøverne premiepenger ut fra prestasjoner. Til denne sesongen økes premiepotten i verdenscupen. Utøverne kan også få stipend fra Olympiatoppen (se faktaboks).

Olympiatoppens stipend Her er oversikt over Olympiatoppens stipendordning blant utøverne på sprint herrer og distanse herrer for den kommende vinteren: Klasse A) Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger og Erik Valnes Klasse B) Even Northug, Sindre Bjørnestad Skar, Martin Løwstrøm Nyenget, Harald Østberg Amundsen, Didrik Tønseth, Håvard Solås Taugbøl, Sjur Røthe, Pål Golberg, Hans Christer Holund og Emil Iversen. A-stipendet er på 120.000 kroner, mens B-stipendet er på 70.000 kroner. Olympiatoppen har også et U-stipend for yngre utøvere. Men ordningen har begrensninger jo høyere inntekt man har. Tjener man over 500.000 kroner avkortes beløpet tilsvarende som man overskrider inntektsgrensen. F.eks. medfører en inntekt på 525.000 kroner, 25.000 kroner mindre i stipendmidler. Tjener man over 620.000 får man ikke mottatt A-stipend. Tjener man over 570.000 kroner får man ikke B-stipend.

– I hvilken grad er det realistisk å tro at utøverne kan få mer betalt?

– Det er prioriteringer. Prioriterer man noe, må man nedprioritere noe annet. Det diskuterer vi hvert år. Jeg vil si vi gjorde ganske drastiske endringer til fordel for utøverne tilbake i 2020, svarer Bjervig.

Både Amundsen og Nyenget trekker frem at inntektene har økt for de beste utøverne som representerer privatlag i langløp-serien Ski Classics. Det har blitt omtalt som en gullgruve.

– Det virker å være større lønninger der. Hvis det med tiden blir mer kommersielt, tror jeg det er viktig å henge med, sier Amundsen.

Bjervig ser ikke på Ski Classics som konkurranse, men som et supplement.

– Jo flere som går på ski, jo bedre. Noen ønsker å gå langt, mens andre vil satse på å nå gjennom det syltrange nåløyet for å gå verdenscupen. Vi skal være sjeleglade vi har en sport som omfatter flere enn de fire som står på start i OL eller VM, svarer Bjervig.

Amundsen har selv bakgrunn fra privatlaget Team Norconsult, og anslår at han kunne fått i nærheten av samme stipend derfra som på landslaget.

– Har du en dårlig sesong som langrennsløper, uten gode personlige sponsoravtaler på siden, blir 130.000 kroner ganske tynt å leve på. I mine øyne kunne det vært større, sier Amundsen og konkluderer:

– Jeg synes for eksempel en utøver som Johannes (Høsflot Klæbo) hadde fortjent mer.

Johannes Høsflot Klæbo.

Vel å merke har Klæbo en særstilling der Skiforbundet betaler for hans private høydeopphold.

Landslagsveteran Sjur Røthe forstår ønsket til Amundsen og Nyenget. Men trekker også frem totalpakken landslagsutøvere får i tillegg til lønn – som smørere, fasiliteter, dekte reisekostnader og andre ressurser.

– Slik det har vært i verden vi lever i, er det mange bedrifter som har det tøft og usikkert med tanke på utgifter. Da skjønner jeg at det er vanskeligere å få inn sponsorpenger. Jeg ser fra Skiforbundets side at det er vanskelig å få inn de kronene som trengs for å øke lønnen vår, sier Røthe.

Didrik Tønseth mener man bør prioritere midler til en assistent før man snakker om lønnsøkning.

– Jeg tenker vi først må få på plass det sportslige, sier Tønseth.