Steven Gerrard sparket som Aston Villa-manager

Steven Gerrard (42) er ferdig som Aston Villa-manager etter et snaut år i sjefsstolen.

FERDIG: Steven Gerrards dager på Villa Park er talte.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider torsdag kveld.

Selv sa Gerrard dette om egen skjebne i kveld, før han fikk vite at han var ferdig:

– Jeg er en «fighter». Det er i mitt DNA. Jeg kommer til å fortsette å kjempe på inntil jeg får beskjed om det motsatte, sa Gerrard til Amazon Prime.

Bare en times tid før offentliggjøringen av sparkingen ropte Aston Villa-supporterne at Gerrard skulle komme seg ut av klubben:

Etter å ha startet Villa-karrieren med et brak, har ting gått vesentlig tråere for Liverpool-legenden. Etter 0–3-tapet for Fulham og 17.-plass på tabellen fikk Villa-styret omsider nok.

– Vi vil gjerne takke Steven for hans harde arbeid og dedikasjon, og ønsker ham lykke til i fremtiden, sier en talsmann for klubben i den korte pressemeldingen.

Denne høsten ble det bare to seire på elleve kamper.

Se høydepunktene fra Gerrards siste kamp som Aston Villa-manager:

I sommer hentet Gerrard verdensstjernen og tidligere lagkamerat i Liverpool, Philippe Coutinho, til klubben. Brasilianeren har slitt med å nå gamle høyder etter den permanente overgangen fra Barcelona.

Gerrard og hans støtteapparat ble hentet fra Rangers i november 2021 etter å ha vært en braksuksess i skotsk fotball.

Under Gerrards ledelse tok Rangers sitt 55. seriegull, men det første på ti år.

Jobben i den skotske klubben var Gerrards første som manager på seniornivå. Han hadde før det vært manager for aldersbestemte lag i Liverpool.

