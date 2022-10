Snudde thriller i siste minutt - Kolstad vant rekordkampen

Med nesten 9000 tilskuere på tribunen i Trondheim Spektrum, ble det satt publikumsrekord under det nye toppoppgjøret i norsk herrehåndball: Kolstad mot Elverum. Tilskuerne fikk spenning helt til siste spilleminutt.

AVGJØRENDE REDNING: Kolstad-målvakt Torbjørn Bergerud reddet straffekast da det gjensto 13 sekunder av kampen, og etter dette snudde Kolstad kampen.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Kolstad - Elverum 26 - 24

Det var storsatsende Kolstad mot regjerende mester Elverum – og den første, store testen på hvilket lag som er det sterkeste i Norge akkurat nå. Tribunene i Trondheim var stappfulle og lyden fra publikum øredøvende. Med nesten 9000 tilskuere ble det satt publikumsrekord i norsk håndball, og rammen var satt.

Oppgjøret ble akkurat like intenst og tett som mange nok hadde håpet på. Da det gjensto ett minutt, var stillingen 24–24, og det var fyr i hallen.

Så snudde hjemmelaget kampen fullstendig, og vant til slutt med to mål.

– Det er to gode lag utpå der. Så handler det om de berømte marginene. All honnør til Kolstad, sier Elverum-trener Børge Lund til TV 2.

I løpet av det siste spilleminuttet fikk Elverum straffekast. I Kolstad-målet sto Torbjørn Bergerud, som har kommet hjem for å gjøre Kolstad til storlag.

Og akkurat som vi har sett målvakten gjøre for Norge i mesterskap, reddet han det potensielt avgjørende straffekastet fra Elverums Tobias Grøndahl. Kolstad scoret deretter to på rappen, og det var Adrian Aalberg som fikk æren av å fastsette resultatet til 26–24 til hjemmelaget.

– Fantastiske rammer. Fullsatt spektrum. Perfekt match å gjøre det på, sier Kolstad- og Norge-spiller Magnus Gullerud.

Han var med på å snu kampen, for i lange perioder var det Elverum som ledet.

Det kunne de regjerende mesterne først og fremst takke målvakten Emil Imsgard for.

– Han har stoppa det hele. Det er gjennombrudd fra seks meter, syvmeterskast og distanseskudd, og han har redda dem der det egentlig er store rom i Elverum-forsvaret, sa TV 2-ekspert Ida Alstad, og la til:

– Han har stått på nesten 60 prosent, og på motsatt side har Bergerud stått på rundt 30 prosent.

Emil Imsgard storspilte, men det holdt ikke for Elverum.

Fra og med sommeren bytter Imsgard ut Elverum med Ungarn og Pick-Szeged, og mot Kolstad viste han hvorfor storklubben har hentet ham. Samtidig leverte Uros Borzas godt fremover med sine seks scoringer, og stjerneskuddet Tobias Grøndahl styrte opp spillet på mesterlig vis.

Men Kolstad greide å hente inn forspranget.

Trønderlaget har hentet en rekke stjerner til Norge: I tillegg til Bergerud er både linjespiller Magnus Gullerud og forsvarsesset Vetle Eck Haga allerede på plass, og spilte lørdagens oppgjør. Christian Berge er blitt lagets trener. Det uttalte målet er å være best i Norge innen 2024, og deretter vinne Champions League.

Tobias Grøndahl brant det siste straffekastet, 13 sekunder før slutt.

Trønderlaget har aldri vunnet serien før, men har med dette satt i gang en av de mest ambisiøse satsingene i norsk håndballhistorie. Neste sesong kommer både Sander Sagosen, Gøran Søgard Johannessen og Magnus Abelvik Rød.

Sagosen er fortsatt i det tyske storlaget Kiel, men var til stede på lørdagens kamp, som han så sammen med kona Hanna Oftedal. Den norske stjernen er nemlig skadet og har fått lov til å reise hjem en tur.

– For en kulisse. For en håndballkamp. Ikke den beste, kanskje, men to lag som fighter, og virkelig en god sak for håndballen, den her, sier Sagosen til TV 2.

– Det er et lite ran når Emil står med over 40 prosent for Elverum og står en fantastisk kamp, det gjør Bergerud og, men jeg synes Kolstad sliter med å få mål. Men de drar det i land. Morsom kamp, legger han til.

Kolstad sto med fem strake seiere før møtet med Elverum. For Elverum har det lugget litt denne sesongen. Hjemme i Norge har de allerede tapt mot Halden, og i Champions League har de fått det tungt.

Selv om Kolstad nå ligger godt an til å vinne den norske serien, er det først i sluttspillet det står om plass i neste års Champions League.

Artikkelen oppdateres