Sandefjord-toppscorer med klar melding: – Jeg vil vekk

Mohamed Ofkir (26) bidro til å redde Sandefjords plass i Eliteserien med 12 scoringer og åtte målgivende sist sesong. Nå vil angriperen forlate klubben.

PROFIL: Mohamed Ofkir var glitrende for Sandefjord sist sesong.

– Jeg ønsker nye utfordringer. Målet med overgangen til Sandefjord i fjor var å spille og få ut potensialet mitt. Jeg føler det nå er riktig tid å utfordre meg sportslig. Det er interesse både uten- og innenlands, sier Ofkir til VG.

– Hvilke land kommer interessen fra?

– Det har vært alt mulig. Alt fra Europa til Asia. Jeg vil vekk fra Sandefjord. Jeg føler at jeg har gjort mitt.

– Hva har Sandefjord svart til det?

– Det er de klar over, sier Ofkir.

Bare tre mann produserte flere målpoeng i Eliteserien enn Oslo-karen i 2022. I 2018 scoret han dette drømmemålet mot gamleklubben Vålerenga:

Ofkir har ett år igjen av kontrakten, etter å ha blitt hentet fra Sarpsborg i februar i fjor til det som er hans andre opphold hos Sandefjord. Tidligere i karrieren har han også spilt for Vålerenga og Lillestrøm. Under ledelse av Hans Erik Ødegaard (48), har spilleren aldri vært bedre enn i fjor.

Mohamed Ofkir (26) Født: 04.08.1996 Fra: Oslo Posisjon: Venstre kant Klubb: Sandefjord Tidligere klubber: Rommen, Vålerenga, LSK, Lokeren, Sandefjord, Sarpsborg 08

VG pratet med Sandefjord-treneren før intervjuet med Ofkir. På spørsmål om Ødegaard føler seg trygg på at han får beholde angriperen, svarte han slik:

– Trygg på noe kan vi kanskje aldri være i fotball. «Moa» hadde en veldig god sesong. Det skal han hovedsakelig ha æren for selv, men måten vi spiller på – passer kantene våre. Jeg er helt sikker på at «Moa» kan utvikle seg veldig mye videre hos oss, sier Ødegaard til VG.

Sandefjord-treneren har onsdag foreløpig ikke besvart VGs henvendelser. Daglig leder Espen Bugge Pettersen (42) opplyser at klubben er kjent med Ofkirs ønske.

SANDEFJORD-SJEF: Tidligere keeper Espen Bugge Pettersen er daglig leder i Sandefjord.

– Han har vært tydelig på at han ønsker seg til utlandet. Så har ikke jeg hørt så mye om interessen rundt ham. Det får vi ta når det eventuelt måtte skje, sier Bugge Pettersen til VG.

– Hvordan vurderer du situasjonen når han ønsker seg bort?

– På den ene siden var han den viktigste offensive bidragsyteren vår i fjor, og vår klart beste spiller. Så det vil være et tap for oss. På den andre siden er vi en klubb som skal få folk videre til større klubber, enten i Norge eller til utlandet. Vi kjenner vår plass i hierarkiet. Så må det være et samsvar mellom hva et bud innebærer og at vi føler at vi har mulighet til å erstatte han på en god måte hvis det skulle skje noe med ham.

OFFENSIV: Ofkir utfordrer her Tromsøs Warren Kamanzi (som nå er solgt til Toulouse i Frankrike) og Jostein Gundersen på Alfheim Stadion i fjor.

Til VG fortalte trener Ødegaard tirsdag at han har jobbet så å si hver dag siden forrige sesong tok slutt, etter seieren i kvalikkampen mot Kongsvinger 19. november. Mye av arbeidet har handlet om spillerlogistikk.

– Vi kan ikke hente spillere som går rett inn og forsterker oss. Det har vi ikke økonomi til, sier Ødegaard.

– Vi har hatt tradisjon for store utskiftninger. Det blir det litt i år også. Vi hadde i utgangspunktet en altfor stor stall i fjor. Den vil bli mindre. Vi ligger veldig godt an. Hvis vi også får landet noen vi er i prosess med, blir det veldig bra, mener Sandefjord-treneren.