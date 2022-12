Fortvilet James måtte forlate banen i comebacket: – Det er bare trist

(Chelsea – Bournemouth 2–0) Chelsea slo tilbake på best mulig vis etter VM-pausen, men en skade la en demper på seieren over Bournemouth.

TILBAKE: Slik endte Reece James sitt comeback i Premier League for Chelsea.

Saken oppdateres!

Etter å ha vært ute av Chelseas startellever siden oktober, og etter å ha mistet VM for sitt England, var Reece James tilbake fra kneskaden han pådro seg mot Milan da blåtrøyene fra London tok imot Bournemouth tirsdag.

Men gledene over 23-åringens retur ble kortvarig. Etter drøye 50 minutter satte høyrebacken seg ned på gressmatten mens han holdt seg til ansiktet og tilsynelatende skjulte noen tapre tårer.

– Det er bare trist hvis det der er et tegn på at han har slått opp noe, kommenterte Viaplays fotballekspert Tor Ole Skullerud.

Kommentatorkollega Kasper Wikestad beskrev det hele som «hjerteskjærende» på Twitter.

Reece fikk tilsyn av Chelseas støtteapparat, men det ble fort klart at Premier League-comebacket var over for 23-åringen. Fortvilet tuslet han av banen og ble erstattet av César Azpilicueta.

Selv om kvelden fikk et skudd for baugen med James ut tidlig i den andre omgangen, var onsdagens hjemmekamp et lyspunkt for et Chelsea-lag som slet før VM-pausen.

For før de sendte blant andre Raheem Sterling, Christian Pulisic, Mason Mount og Thiago Silva til mesterskapet i Qatar, hadde blåtrøyene fra London en rekke på tre strake tap og to uavgjort å vise til.

Hjemme mot Bournemouth la åtte gode minutter grunnlaget for det som til slutt ble en 2–0-seier.

Drøye kvarteret var spilt da Chelsea virkelig skrudde på turboen. Jorginho spilte til Mount, som sendte en stikker til Sterling. Sterling la deretter inn, godt og presist, langs bakken mot bakerste stolpe. Der kom Kai Havertz som sklitaklet inn 1–0.

Drøye 20 minutter før pause var det Mount sin tur. Havertz snappet opp ballen fra lagkamerat Denis Zakaria som gjorde jobben med å frakte ballen inn i Bournemouths 16-meter. Havertz sendte den så ut til Mount som fra 19–20 meter klinte til med bredsiden på første touch og satte ballen i lengste for 2–0.

Den andre omgangen handlet primært om å ri av en storm av Bournemouth-angrep for hjemmelaget. Noe blåtrøyene maktet.