Carragher om midtbanekrisen: – Liverpool må handle for over to milliarder kroner

Liverpool-legenden Jamie Carragher mener klubben må kjøpe tre midtbanespillere til sommeren, som har en prislapp på minst 400 millioner kroner hver.

TRENGER NY MIDTBANE: Liverpool-kaptein Jordan Henderson spilte ikke mot Brentford mandag på grunn av hjernerystelse. Her sammen med manager Jürgen Klopp i oktober. Bak skimtes Virgil van Dijk.

Liverpool dro hjem fra Brentford i skam og med 3–1-tap i sekken mandag. Jamie Carragher fulgte kampen. Han spilte 737 kamper for Liverpool fra 1997 til 2013.

– Liverpool må gjøre det stort til sommeren, sier Carragher til Sky Sports.

De siste årene har han vært ekspert for Sky Sports. Mandag kveld var han særdeles tydelig på sending.

– Liverpool har år etter år solgt noen og kjøpt noen, men nå er det slik at Liverpool må bruke 2,4 milliarder kroner. Og jeg sier ikke det, fordi det er hemmeligheten bak suksess, sier Carragher.

EKSPERT: Jamie Carragher melder tydelig om tingenes tilstand på midtbanen til Liverpool etter mandagens tap. Her med Brentford-spiller Ivan Toney i oktober.

Liverpool er nummer seks i Premier League etter 17 kamper, åtte seire, fire uangjort og fem tap. De er 15 poeng bak ledende Arsenal som har en kamp mindre spilt.

Siden Klopp overtok som manager har klubben kjøpt 39 spillere, sist ut var angrepsspiller Cody Gakpo fra PSV Eindhoven. Nederlenderen er mest sannsynlig med mot Wolverhampton i FA Cupen lørdag. I romjula sa landslagstrener Ståle Solbakken til VG at det ikke er på topp skoen trykker for de røde.

– Det er midtbanen til Liverpool som trenger forsterkninger, sa Solbakken da.

Selv om det også lugger litt på topp, 800 millioners-kjøpet Darwin Nunez har betydelige utfordringer med å treffe mål.

– Liverpool må kjøpe tre midtbanespillere og de må koste minst 400 eller 500 millioner kroner hver. Like viktig som en Jude Bellingham er en Georgino Wijnaldum-type som kan hjelpe de bakerste fire og kan stoppe folk fra å løpe rett mot forsvaret, sier Carragher.

Borussia Dortmunds engelske midbanejuvel Jude Bellingham er bare 19 år, men ønsket av en rekke klubber. Det virker som han selv ønsker en overgang til Real Madrid.

Mot Brentford gjorde Jürgen Klopp tre bytter i pausen. Virgil van Dijk gikk ut. Det skal ha vært på grunn av en kjenning i kroppen, etter kampen avdramatiserte Klopp det hele.

Carragher mener van Dijk må få hjelp av en bedre midtbane. Han reagerer på at Liverpool bare har kjøpt en midtbanespiller på over fire år. Thiago Alcantara kom til Liverpool i 2020. Den tidligere Liverpool-helten mener det er for mange i klubben som begynner og bli gamle og trege, som James Milner, Jordan Henderson og Fabinho. Naby Keita og Alex Oxlade-Chamberlains kontrakter går ut til sommeren.

– Vi snakker om Virgil van Dijk, en av verdens beste midtstoppere de fem siste årene, og nå sier vi at han ikke er på sitt beste. Men jeg syns ikke han er en helt annen spiller. Uansett hvor god du er som forsvarsspiller, så har du ingen sjanse om du ikke får noe hjelp, sier Carragher.

Tidligere landslagskaptein og Werder Bremen-proff Rune Bratseth reagerte voldsomt i Viaplay-studio på det Carragher sa: