Melding på keeperlegendens twitterkonto: «Respekter meg, jeg er homofil»

Spanske Iker Casillas (41) er kjent som en av tidenes beste fotballkeepere. Søndag ble følgende melding lagt ut på hans twitterkonto:

KEEPER-IKON: Iker Casillas er sett på som tidenes beste spanske keeper. Nå skriver han selv på Twitter at han er homofil.

– Vær snill å respekter meg. Jeg er homofil.

Meldingen er lagt ut under navnet til den tidligere Real Madrid-keeperen, som har 9,6 millioner følgere på Twitter. Meldingen er tagget med hashtaggen #godsøndag.

En time etter at meldingen ble publisert er den likt av 210.000 personer, delt 73.000 ganger og fått 24.000 kommentarer.

Den spanske storavisen Mundo Deportivo skriver at den tidligere keeperhelten har blitt linket til en rekke kvinner etter at han i 2021 skilte seg fra sin tidligere kone Sara Carbonero etter fem års ekteskap.

SKILT: Iker Casillas og ekskona Sara Carbonero tilbake i 2019. Paret her gått hvert til sitt.

Avisen selv skriver at de ikke vet om Casillas har blitt hacket eller om dette er en måte for den tidligere keeperen å be folk slutte å linke ham opp mot nye kvinner.

Mange har sperret opp øynene rundt svaret til tidligere lagkamerat Carles Puyol:

– Det er på tide at vi forteller historien vår, Iker.

Ingen andre store spanske medier har foreløpig omtalt saken. Det har imidlertid flere større britiske.

Casillas selv har heller ikke omtalt det andre steder enn på Twitter.

Om Casillas faktisk har stått frem som homofil, vil han trolig være den største idrettsstjernen som står frem som skeiv. 41-åringen voktet Real Madrid-buret i utrolige 16 år før han meldte overgang til Porto i 2015. Casillas la keeperhanskene på hyllen i 2020.

Han har vunnet både EM og VM med det spanske landslaget.

Etter at Twitter-meldingen ble publisert, ser det ut til at spanjolen har mottatt mye hets på plattformen.

Det har fått flere til å reagere: