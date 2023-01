Kilde om historisk stjernekjæreste: – Hun er et prakteksemplar

Aleksander Aamodt Kilde (30) fikk så vidt summet seg etter «barisfeiringen» av Kitzbühel-triumfen før stjernekjæresten Mikaela Shiffrin (27) ble historisk. Livet smiler for begge både i og utenfor alpinanlegget.

SEIERSPAR: Alpinistene Aleksander Aamodt Kilde og Mikaela Shiffrin bare vinner og vinner. Torsdag kommer Viaplay-dokumentaren «Aamodt Kilde».

– Jeg bare tar av meg hatten og bøyer meg i støvet. Måten hun jobber på, å være overlegen og ha vært det i så mange år, hun klarer å klatre opp igjen fra gropen. I år virker det som hun er tilbake til årene hun var helt, helt der oppe, sier Aamodt Kilde til VG tirsdag kveld.

Tidligere på dagen tok Shiffrin sin 83. seier i verdenscupen – og ble med det tidenes mestvinnende kvinnelige alpinist i verdenscupsammenheng.

– Hun gjør det på en fantastisk måte og kjører helt magisk på ski. Hun er et prakteksemplar, alle som kjører på ski har mye å lære av henne, sier Kilde.

SUKSESS: Mikaela Shiffrin og Aleksander Aamodt Kilde kan glise hele veien fra startstreken, til mållinjen og opp på podiet.

Selv har han vunnet syv ganger denne sesongen, mens kjæresten har vunnet ni.

– Vi prøver bare å gjøre jobben, ha det gøy på tur og trives med det. Vi tror på prosessen vår. Det er det vi lever av. Vi har mulighet til å snakke mye om det sammen og klarer å bruke det som en fordel, fremfor at vi har konkurranse internt. Det er ingen tjent med, sier han.

Shiffrin og Kilde Våren 2021 ble det kjent at alpint-stjernene Mikaela Shiffrin og Aleksander Aamodt Kilde var et par. Her er litt fakta om dem: Mikaela Shiffrin 27 år gammel fra Vail i USA

Debuterte i verdenscupen som 15-åring

Har vunnet to OL-gull og seks VM-gull

83 verdenscup-seirer, vunnet verdenscupen sammenlagt 4 ganger Aleksander Aamodt Kilde 30 år gammel fra Bærum

Vunnet to OL-medaljer

20 verdenscup-seirer, vunnet verdenscupen sammenlagt 1 gang

Fortsetter det sånn, kan superparet holde seg aktive i lang tid.

– Slik vi har det nå, er slik vi ønsker å ha det. Vi trives veldig godt, og vi klarer å levere på det vi jobber for. Når det funker såpass bra, er det noe av det viktigste for oss, sier Aamodt Kilde – og fortsetter:

– Slik jeg har det nå, kan jeg holde på lenge, men det er mye å be om. Jeg trives veldig godt med det jeg opplever, og å oppleve det sammen med en man er veldig, veldig glad i, er bare en superbonus.

Og nettopp det at begge lykkes gjør det enklere også utenfor bakken.

– Jeg kjenner på at begge har våre mål, vi gjør det samme og har samme jobb. Det er ingen som venter på hverandre og har utrolig respekt for hverandre og det vi holder på med. Det er det som gjør at vi trives med å være sammen, selv om vi ofte er fra hverandre, sier han.

– Det gjør det kanskje enklere at dere begge har en felles forståelse av hva som kreves?

– Jeg har vært i noen forhold i Norge, hvor det vært slik at når jeg kommer hjem sitter de og venter. Det har blitt en påkjenning for meg og partneren. Det har vært en stor overgang, og mye lettere å håndtere dette. Man føler ikke at man må sitte på FaceTime eller alltid være tilgjengelig. Vi har forståelse for hverandres tid, og det er ikke slik at det bare er å sette av en time på FaceTime. Forståelsen er noe helt annet.

Nylig opplevde han en ny stor milepæl da han gikk til topps i det prestisjetunge utforrennet i Kitzbühel lørdag. Etterpå ble han avbildet i bar overkropp på det kjente utestedet Londoner i alpebyen. Kilde ler litt da VG spør om bildene:

– Det er litt tradisjonen de har der, vinner man Kitzbühel-utforen en lørdag, er det viktig å stille oppe på Londoner. Da er det skjorta av bak baren og nyte med folket. Det er litt «hodemist» en periode, så var det veldig god stemning og bare å nyte det, sier Kilde.

Han forteller at han dro rett fra dopingkontroll og inn på Londoner.

– Det er ikke hver dag man vinner i Kitzbühel en lørdag. Da må man nyte det litt også. Jeg hadde det helt fantastisk den lørdagen. Det var nervepirrende på start, men det å ha folk tilbake og covid lukter man ikke i det hele tatt. Familien var der, og å krysse mållinjen og se grønne tall var en ekstrem opplevelse. Jeg har aldri opplevd noe slik i den skalaen, sier han.

Kilde sier at han ofte synes det er vanskelig å nyte nuet, og at det ofte er rett videre på reise.

– Jeg fester ikke mye og går ikke helt bananas etter hver seier, og gjorde ikke det lørdag heller, men å nyte det litt ekstra tror jeg alle er tjent med, sier nordmannen.

Med skaden til østerrikske Marco Odermatt, som angivelig holder ham ute en kor periode, er også de 225 poengene opp til førsteplassen i sammenlagtcupen innenfor rekkevidde.

Kilde sier at han ikke tenker så mye på totalcupen. Han røper også at han nylig har snakket litt løst og ledig med Odermatt på telefonen, og at østerrikeren straks er tilbake.

– Jeg håper han er tilbake så fort som mulig, for jeg synes kampen vi har er utrolig fet og jeg tenner litt på det. Han viser ofte en kjøring som er helt «outstanding».

Kanskje blir det i så fall dobbeltriumf i verdenscupen for Kilde og Shiffrin. Sistnevnte har 556 poeng ned til Lara-Gut Behrami.

For Shiffrin er også plutselig den «uslåelige» rekorden til svenske Ingemar Stenmark (86 verdenscupseirer) innenfor rekkevidde. 66-åringen vant sitt siste renn i februar for nesten 33 år siden.

– Han virker, slik jeg får inntrykk av, veldig, veldig lugn. Jeg tror han lever veldig godt med det, men det er en rekord man aldri har trodd skulle bli tatt, sier Kilde.