Røste kraftig ut mot IOCs Russland-planer: – Helt uforståelig

Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpner for å la utøvere fra Russland og Belarus konkurrere igjen. Det reagerer skitopp Erik Røste (62) på.

KRITISK: Erik Røste går ut mot IOC.

Onsdag kunngjorde Den internasjonale olympiske komité (IOC) at de vil se på muligheten for å la utøvere fra Russland og Belarus delta i internasjonale konkurranser igjen. Etter invasjonen av Ukraina i fjor, har nasjonene vært utestengt av IOC.

Tidligere skipresident Erik Røste ble i fjor gjenvalgt som styremedlem i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Han går kraftig ut mot innstillingen.

Her uttaler daværende skipresident Røste seg om utestengelsen av Russland i fjor:

Røste påpeker at det er ingen tegn på at «det brutale og helt meningsløse angrepet mot Ukraina» nærmer seg en slutt. Han omtaler det som et kraftig brudd på menneskeretten.

«Opp i denne galskapen startes det en diskusjon om at utøvere fra Russland og Belarus skal tas inn i varmen igjen. Det er for meg helt uforståelig» skriver han på Facebook og fortsetter:

«Jeg ser at det lages forslag til såkalte kriterier for deltagelse. Disse kriteriene har etter min mening like liten betydning som reglene som ble laget etter dopingskandalen i Sotsji. Var det noen som overhodet brydde seg om at russerne ikke fikk konkurrere under egent flagg og at nasjonalsangen ble spilt? Resultatene står der for evig og alltid.»

Røste mener at idretten må ta et stort samfunnsansvar og at man ikke kan diskutere å la utøvere fra Russland og Belarus få delta i internasjonale konkurranser.

«Det er først når det helt meningsløse og brutale angrepet er avsluttet at det kan skje. Den dagen skal idretten være de første til å være en inkluderende brobygger.» mener Røste.

TIDLIGERE NORSK SKIDUO: Erik Røste og Astrid Uhrenholdt Jacobsen avbildet som henholdsvis skipresident og skiløper under OL i Sør-Korea i 2018.

Torsdag omtalte NRK hvordan Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som er leder av den norske utøverkomiteen, skal ha tatt til orde for at russiske og belarusiske utøvere skal få delta igjen.

– Det er problematisk hvis vi utestenger noen kun på bakgrunn av passet deres. Det er diskriminerende, det sier til og med FN, fortalte Jacobsen til VG torsdag kveld.

Den norske utøverkomiteen representerer interessene og synspunktene til eliteutøvere som driver idrett organisert av organisasjonsledd i Norges idrettsforbund (NIF) og olympiske og paralympiske komités.

Uhrenholdt Jacobsen er også medlem av utøverkomiteen i IOC, hvor hun i tilegg har to andre verv.

– Det er et brudd på menneskerettighetene. Det må være andre ting som ligger til grunn for utestengelse av enkeltutøvere. Utestengelsen av myndighetene ligger som sagt fast. Det er mitt poeng, sa hun.

Røste kommenterer følgende om saken overfor VG:

– Jeg ønsker ikke å gå inn i noen debatt om dette. Jeg har gitt utrykk for min mening. Den er ikke endret. Det var det jeg ga uttrykk for på Facebook, hverken mer eller mindre.