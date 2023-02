Setter all idrett på vent etter jordskjelvet

All organisert idrett i Tyrkia er suspendert inntil videre. Det skjer som følge av jordskjelvet natt til mandag.

NTB, VG

I Tyrkia skal flere tusen ha blitt skadd, og over 900 mennesker er bekreftet omkomne. Jordskjelvet skal ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS ha hatt en styrke på 7,8. Episenteret var ved den lille byen Pazarcik, nord for den større byen Gaziantep, og skjelvet inntraff litt over klokken 02 natt til mandag lokal tid.

I etterkant av skjelvet vil alt av organisert idrett settes på vent. Det inkluderer også den kommende runden i den tyrkiske eliteserien. Det bekrefter Tyrkias sportsminister Mehmet Muharrem Kasapoglu på Twitter.

– Alle nasjonale idrettsarrangement som skal holdes i vårt land, er suspendert inntil videre, het det fra sportsministeren.