Norge tapte tidenes drama: – Føler at jeg er syndebukk

GDANSK (VG) (Norge-Spania 34–35 e.e.o.) Norge mistet VM-semifinalen i siste sekund av ordinær spilletid. Etter fire ekstraomganger tapte håndballgutta sin største thriller gjennom historien.

– Jeg føler selvfølgelig at jeg er en syndebukk her. Det var den situasjonen som ødela, den situasjonen som gjorde at det ikke gikk til semi, sier Kristian Bjørnsen til VG og øvrig skrivende presse.

Nimålsscorer Bjørnsen bommet på sitt tiende og siste skudd, og Norge tapte den ufattelige kvartfinalen mot Spania etter fire (!) ekstraomganger.

Det var også Bjørnsen som ble avblåst for passivt da Norge ledet med få sekunder igjen av ordinær tid:

– Jeg har hatt det bedre, det skal jeg ærlig innrømme. Jeg er involvert i to situasjoner som ødelegger for laget, og det er ekstremt bittert, sier Bjørnsen til Viaplay.

Rogalendingen er spesielt frustrert over situasjonen der han ble avblåst for passiv i de siste sekundene av ordinær tid.

– Med fasit i hånd, kunne jeg selvfølgelig gjort noe annerledes, ja. Jeg har vært oppi lignende situasjoner tidligere, men føler ikke jeg er på blank kasse. Da tar jeg vurderingen om at det ikke er passivt spill å spille ballen tilbake, sier Bjørnsen til VG og øvrig presse.

– Det er selvfølgelig bittert, sier han videre – og bekrefter at det er en av hans tyngste dager på håndballbanen.

Kristian Bjørnsen var knust etter tapet mot Spania.

Snytt for Danmark-møte

Norge må spille om 5. til 8. plass i VM-avslutningen, i stedet for semifinale mot Danmark.

– Er det så mye i si, da? Det er en (håndball)krig, vi kjemper på. Så er det mangel på kynisme og rutine som gjør at vi ikke klarer å lukke kampen, sier Sander Sagosen til VG.

Wille sier det egentlig går etter planen – frem til det gikk helt galt:

– Det er uflyt. Det er vanskelig for (Bjørnsen) å vite akkurat hvor mye tid det er igjen, men det er selvfølgelig det han er litt deppa for nå.

– Det handlet om å omstille etter den situasjonen, men den ligger hele tiden i bakhodet. Man går og irriterer seg over den. Det kommer jeg til å gjøre i mange uker og sikkert flere år. Så kommer det også en til på slutten hvor jeg bommer, sier Bjørnsen om sin andre avgjørende involvering i negativ forstand:

– Det blir noen tunge netter, oppsummerer Bjørnsen, som neppe vil bli husket for at han storspilte med ni scoringer – selv kaller ham dem «meningsløse».

80 minutters drama ble avsluttet med fem heseblesende minutter. Sebastian Barthold og Tobias Grøndahl sendte Norge i to ledelser, men Angel Fernandez og Joan Canellas sørget for utligning. Elverums Grøndahl fant Petter Øverby på strek og Sander Sagosen sendte Norge i en ny ledelse. Det var ett minutt igjen og Norge ledet 32–31.

Men Spanias Daniel Dujshebaev fikk lurt inn en siste utligning helt på grensen av både passivt og brøyt. Grøndahl prøvde underarmen to ganger de siste sekundene. 32–32 og fem minutter igjen.

VGs spillerbørs Torbjørn Bergerud 7 17 redninger/50 skudd Kristian Sæverås - 2 redninger/3 skudd Sander Sagosen 4 3 mål/10 skudd - 1 feil Sebastian Barthold 6 8 mål/13 skudd Petter Øverby 6 2 mål/3 skudd Kristian Bjørnsen 8 9 mål/10 skudd Magnus Gullerud 6 1 mål/3 skudd Gøran Johannessen 3 0 mål/1 skudd - 2 feil Christian O’Sullivan 4 4 mål/4 skudd - 4 feil Harald Reinkind 6 3 mål/7 skudd Tobias Grøndahl 6 2 mål/5 skudd Magnus Abelvik Rød 5 2 mål/4 skudd - 2 feil Jonas Wille (trener) 5

Torbjørn Bergerud vartet opp med en ny redning. Men Magnus Abelvik Rød traff ikke på skuddforsøket. Spania tok ledelsen, men Kristian Bjørnsen utlignet til 33–33 med sitt niende for kvelden. Før Rød utlignet til 34–34 to minutter før slutt.

Spania hadde ballen med ett minutt igjen. Etter 79 minutter og 13 sekunder satte Daniel Dujshebaev satte inn den den avgjørende scoringen.

Tidenes VM-drama for Norge endte med exit i kvartfinalen.