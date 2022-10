Dennis (19) scoret og tilskuerne stormet banen: – Veldig rørende

Noen historier fra fotballens verden er vakrere enn andre. Og de handler ofte om scoringer. Denne handler om Dennis Moseid (19).

Det som skjedde i Drangedal torsdag kveld, er finere enn det meste fra en norsk fotballbane i 2022.

Dennis kom inn ti minutter før slutt og scoret i sin debutkamp for bygdas stolte fotballag.

– Det var veldig rørende, sier mamma Maria Dukefoss til VG.

– Medspillere, motspillere, dommeren, trenerne – alle jublet med Dennis og var genuint glade på hans vegne.

19-åringen, som har Downs syndrom, har lenge vært en del av fotballmiljøet i Drangedal.

Det var TA som først omtalte saken.

JUBEL: Dennis Moseid (t.v.) scoret Drangedals siste mål, etter pasning fra sin gode kamerat og forbilde Nikolai Jonskås Løite.

Tidligere i år lovte treneren at Dennis skulle få sin seniordebut på høsten – på B-laget til Drangedal.

Men Drangedal måtte i sommer trekke B-laget. Dermed endte Dennis på A-laget – i torsdagens sesongavslutning mot Seljord, som ledet 5–1 da Dennis kom inn på banen, ti minutter før slutt.

– Han har trent hardt – særlig på skudd. Han er blitt rå på straffespark og frispark, sier Bjørnar Luggens, sportslig leder i Drangedal.

– Dennis fantes ikke nervøs. Han bare «gønna på», fortsetter Luggens.

– Først satte han et skudd over, så fikk han sjansen igjen – og satte ballen i nettmaskene. Da eksploderte stadion i Drangedal. Det har den aldri gjort før, sier nøkterne Luggens – og fortsetter:

– Det var et stort idrettsøyeblikk.

Mamma Maria Dukefoss igjen:

– Dennis har gledet seg veldig lenge til å få lov til å spille. Da han scoret, ble jeg både overrasket og forskrekket.

– Akseptert av alle

– Det ble tilrettelagt for at han skulle prøve å score. Motspillere, medspillere, dommeren og trenerne – alle la til for rette for Dennis skulle få en fin opplevelse.

– Og etterpå?

– Etterpå var det banestorming, jubel. Han feiret med Nikolai Jonskås Løite, som la innlegget. Så tok han en «high five» med dommeren. Det gjorde inntrykk, så han måtte sette hendene på knærne og roe seg.

– Hvordan var det for deg?

– Veldig rørende. Alle var med på å gi ham den opplevelsen. Alle var så genuint glade på hans vegne. Det har alltid vært sånn i Drangedal. Dennis har alltid blitt godt tatt vare på. Han er akseptert av alle, både på fotballbanen og ellers. Det har blitt mye fotball opp gjennom årene, blant annet med lillebror Mattis (18), som har vært veldig aktiv.

Til daglig går Dennis Moseid på videregående skole i Kragerø tre dager i uken og jobber to dager i uken på familieparken Hulfjell gård i Drangedal.

Spiller tromme

– Og så spiller han tromme på kulturskolen. Det er et høydepunkt. Og spiller FIFA og Fortnite på Playstation. Og er ute med kamerater. Som alle andre, sier mamma Maria Dukefoss.

Kampen endte 6–2 til Seljord. Gjestenes trener Lars Inge Sollie forteller til TA at de snakket med Drangedal før kampen:

– Vi visste at han skulle bli byttet inn. Vi skulle egentlig prøve å lage et straffespark, men det var ikke så enkelt å få det til, for de var ikke så ofte oppe i 16-meteren vår. Så fikk de en mulighet og da la vi til rette for at det kunne bli scoring. Det var meget populært og veldig artig.

– Scoringen betyr mye for Dennis. Nå er han høyt oppe, smiler Drangedals sportslige leder Bjørnar Luggens.