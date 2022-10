Mercedes-sjefen: – For mild straff til Red Bull

Max Verstappen (24) beholder VM-tittelen for 2021 og vant kvalifiseringen for Mexico søndag. Mercedes-sjefen synes Red Bull fikk for mild straff.

POPULÆR: Mercedes’ Formel 1-sjef Toto Wolff.

Red Bull brøt budsjett-taket for 2021 med 22 millioner kroner. Fredag kom dommen fra FIA: En bot på 72 mill. kroner og ti prosent mindre tid i vindtunnel for 2023. Men Verstappen og Red Bull beholder sine VM-poeng. Det betyr at nederlenderen beholder VM-gullet.

Mercedes-sjef Toto Wolff sier til Autosport at straffen uansett vil være «for liten» for Mercedes og «for hard» for Red Bull.

– Jeg synes absolutt at 72 mill. er mye penger. Men den er kanskje ikke så stor for Red Bull med tanke på de investeringer de gjør på motorsiden.

Lewis Hamilton på vei til banen lørdag.

– Jeg tror at summen av straffene er avskrekkende, i hvert fall den sportslige straffen, og i mindre grad den økonomiske boten.

– Men skade på omdømmet er det verste, og ingen lag vil ønske å komme i nærheten av det, fordi vi åpenbart lever i en transparent verden.

Mercedes’ Formel 1-sjef sier at «våre aksjonærer og partnere krever at vi overholder budsjett-taket».

Verdensmester Max Verstappen - ikledd gullhjelm - sikret seg beste startspor. Det er faktisk bare sjette gang denne sesongen, mens han har vunnet 13 løp allerede før søndagens Mexico Grand Prix.

GULLHJELM: Max Verstappen er allerede verdensmester, men hviler ikke på laurbærene.

– Det er imponerende idrett det Verstappen driver med. En skulle nesten ikke tro det var mulig, sier Viaplay-ekspert Stein Pettersen på direkten.

Lewis Hamilton (37) var best i Q2, men det holdt ikke til slutt. Han ble nummer tre i kvalifiseringen, mens George Russell var foran ham. Altså to Mercedes-førere blant topp 3. Lewis Hamilton står med tre 2.-plasser og fire 3.-plasser i år.

Etter løpet for ei uke siden sa Hamilton at han ikke trodde det vil bli noen seier i 2022.