Haaland-tallene stuper: – De klarer ikke å gi ham ballen

Erling Braut Haaland (22) må finne igjen målformen. Manchester City må finne igjen Haaland. Tendensen nå: Haaland avslutter sjeldnere, misser oftere – og scorer dårligere på de fleste områder.

IKKE HAPPY: Erling Braut Haaland så slik ut etter at Manchester United scoret 2–1-målet lørdag.

I kveldens storkamp mot Tottenham jakter Haaland sin første scoring i 2023, etter to seriekamper og en ligacupkamp uten mål.

Haaland var veldig, veldig høyt oppe før fotball-VM. 22-åringen har definitivt hatt en dalende form etter Qatar-mesterskapet.

City-spissen var seg selv lik i begynnelsen, i hvert fall når det kommer til scoringer: Ett mål mot Liverpool i 3–2-seieren i ligacupen, to mot Leeds og ett mot Everton i Premier League.

Men så: Målløs mot Chelsea i ligaen, målløs innbytter mot Southampton i ligacupen og målløs mot Manchester United

Siden han ble satt opp av Riyad Mahrez mot Everton nyttårsaften, har Haaland 280 minutter på banen uten sitt aller bredeste glis. I 2023 har han dalt som rakett uten futt: Ingen avslutninger på mål mot Manchester United, Southampton eller Chelsea.

Expected goals (xG) – enkelt sagt hvor mange mål man kan forvente blir scoret basert på antall målsjanser – i den forrige mot United var på 0,16, ifølge Sofascore. Trolig historisk bunnotering for Haaland, det kan umulig være langt unna.

Slik har Haaland sett ut før og etter fotball-VM:

Grafikk: Sofascore.com

Simon Bajkowski er reporter i Manchester Evening News. Han har et spesielt ansvar for Manchester City og har fulgt laget både hjemme og borte siden 2016.

– Jeg mener at Chelsea-kampen må vurderes for seg selv siden formasjonen i første omgang var så vill at det satte ut hele laget. Mot United, Everton og Southampton har City møtt dype forsvar og har slitt med å skape sjanser. Hvis du skaper sjanser, så vil Haaland sannsynligvis sette dem, men hvis du ikke skaper noe så er det ingenting å sette, sier Bajkowski til VG.

Etter 1–2-tapet mot byrival United ble Manchester Citys bruk av Haaland analysert av de tidligere toppspissene Gary Lineker og Ian Wright i BBC-programmet «Match of the Day».

Det ble vist flere klipp der nordmannen peker og går i rommet bak United-forsvaret, uten at noen forsøker å finne ham med en pasning.

– Det er nesten så de ikke vet hva styrkene hans er. Han vil angripe bak (forsvaret), sier den gamle Arsenal-spissen Ian Wright.

Gary Lineker påpekte at City slet med å finne nordmannen.

– Hvis de ikke spiller ham gjennom, fordi de spiller den rundt, så får du ikke det beste ut av gutten. Se hvor mange mål han har scoret. Det er styrkene hans. De klarer ikke å gi ham ballen. Det skjedde hele kampen, sier Wright.

Simon Bajkowski har forståelse for at klippene dras frem, men reporteren vil gjerne nyansere:

– Haaland ble brukt dypere enn normalt, nesten som en falsk nier, så det er vanskelig å bruke United-kampen som eksempel. Det er lett å forstå at det er en debatt om at City ikke spiller på Haalands styrker, og motsatt, men han har 27 mål og de er fortsatt med i tre turneringer, så det er neppe noen krise.

City-manager Pep Guardiola innrømmer at laget må få involvert Haaland på en bedre måte. Han sier at Haaland var tilstrekkelig involvert mot Manchester United, men at man også må vurdere hvor han var involvert – og han lover at City vil gjøre noe med det siste.

Haaland hadde 2,1 avslutninger på mål per kamp før VM. Etter VM er tallet 1,2.

Tar man med avslutninger som blir blokkert eller går utenfor, er også den tendensen synkende: Haaland snittet på 3,9 avslutninger totalt før VM. Etter VM er tallet 3.

Nordmannens lille formsvikt kommer i en mindre god City-periode, så kan man spørre seg om hva som er grunnen til akkurat det. Er det et formsvakt City som ikke gir nok støtte til Haaland? Eller er det Haaland selv som ikke bidrar like mye?

– Jeg synes ikke at tilstanden hans har vært den beste siden VM, med problemene etter skaden i oktober, men han har sett bedre ut den siste uken. Han har slitt fordi City har slitt, men også fordi flere Premier League-lag er gode til å forsvare seg lavt og nekte rom på den siste tredelen, sier Simon Bajkowski.

Manchester City vant 68 prosent av kampene før VM, og har vunnet 57 prosent etter. City scoret i snitt 2,6 mål per kamp før VM, og har 1,9 mål etter.

Haaland er suveren Premier League-toppscorer. Med 21 nettkjenninger har han stått for 46 prosent av Citys mål i ligaen. Totalt har Haaland 27 mål på 24 kamper for City.

Kanskje løsner det i Premier League-oppgjøret mot Tottenham torsdag kveld? Oppgjøret ser du på Viaplay kl 21.00.