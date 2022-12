Marokko-stjernen var «persona non grata» – nå spiller han VM-semifinale

Marokko-stjernen Hakim Ziyech (29) havnet på kant med sjefen, og ga seg på landslaget. Bare måneder før VM gjorde han comeback.

Da hadde Marokko fått ny landslagssjef.

Med capen på snei og hipsteraktige briller, vugget han seg gjennom den lange pressesonen etter 1–0-bragden over Portugal i kvartfinalen.

At han skulle bli historisk i fotball-VM var nesten utenkelig for noen måneder siden.

Det startet med at bosniske Vahid Halilhodžić ble landslagssjef for Marokko sommeren 2019.

Han fikk Ziyech langt oppi halsen fordi han mente Chelsea-spilleren «faket» en skade for å slippe å spille en privatlandskamp mot Burkina Faso.

– For første gang i karrieren opplevde jeg en landslagsspiller som ikke ønsket å trene og som hevdet han var skadet, selv om tester har vist at han kan spille. Jeg tolererer det ikke, uttalte Halilhodžić.

Han valgte å utelate den tekniske kantspilleren fra troppen i september 2021, og Ziyech ble heller ikke tatt ut til Afrikamesterskapet.

I februar i år svarte Ziyech med å gi seg på landslaget, i en alder av 28 år.

– Det er med stor sorg jeg må kunngjøre at jeg ikke kommer til å spille for Marokko. Jeg beklager å skuffe fansen. Det var ingen lett avgjørelse, men jeg føler at jeg ikke har noe annet valg, meldte den tidligere Ajax-vingen.

– Jeg ga alt for landslaget i årevis og har støttet laget hele livet. Forbundet fortsetter å spre feilinformasjon om meg og min dedikasjon til landet mitt. Deres handlinger gjør det umulig for meg å være en del av troppen, sa han videre.

Ziyech pekte direkte på fotballpresident Fouzi Lekjaa.

Etter drittkastingen så det mørkt ut med tanke på VM.

Men så: I august ble Vahid Halilhodžić erstattet av Walid Regragui. Plutselig, i september, var Hakim Ziyech tilbake på landslaget, syv måneder etter at han ga seg.

Siden trenerskiftet har Marokko bare sluppet inn ett mål på åtte kamper, i 2–1-seieren over Canada i VM. Marokko har ikke tapt under Regragui.

Nå har laget skrevet historie, som det første afrikanske laget i en VM-semifinale. Den går mot Argentina tirsdag kl. 20.

– Jeg har spilt rundt 30 kamper på tre–fire måneder. Det er tøft, men du har ikke noe valg. Alle må be om å få skviset det siste ut av kroppen. Nå er tiden for å gjøre det, sier Sofyan Amrabat til VG og andre medier i Qatar.

Fiorentina-midtbanespilleren er hjertet og hjernen i laget. Nå skal flere av de største klubbene ligge langflate etter ham.

– Familiene våre er så stolte. Jeg så det i øynene, de gråt. Det er grunnen til at vi spiller fotball, for å gjøre dem stolte. Faren min tok meg alltid med på fotball, og det er fint å gi noe tilbake, sier han – og avstår fra å kommentere Liverpool-ryktene.

Kaptein Romain Saïss smiler som en sol:

– Dette er utrolig for hele landet, for hele Afrika. Vi vet at hver kamp er vanskelig, for det er bare gode lag i VM. Det gjøre det enda bedre, sier han.

– Vi skapte historie, men vil fortsette å skape historie, legger han til.