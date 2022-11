Opptøyer i Brussel etter sjokktapet i VM

Politiet sperret av deler av Brussel og tok i bruk vannkanoner og tåregass for å spre fotballfans som er skuffet over at Belgia tapte for Marokko i fotball-VM.

NTB

Flere titalls fotballfans startet branner og kastet murstein på politiet og forbipasserende biler søndag. Politiet tok affære da en person ble alvorlig skadd, sier polititalskvinne Ilse van de Keere.

Ordfører Philippe Close ba fotballtilhengere holde seg unna sentrum der både T-bane- og trikkeruter måtte suspenderes.

Marokkos seier over Belgia kom uventet på belgierne, og i mange byer var det entusiastisk gatefeiring blant folk med marokkanske aner.