Drømmehelg for Thingnes Bø – ny norsk dobbeltseier i Finland

Johannes Thingnes Bø (29) har vært i en egen klasse denne helgen i Kontiolahti. Søndag vant han igjen foran landsmann Sturla Holm Lægreid (25).

ENSOM MAJESTET: Johannes Thingnes Bø så lite til konkurrentene ute i de finske løypene.

Saken oppdateres.

Etter lørdagens seier på sprinten, gikk Thingnes Bø først ut på søndagens jaktstart i de finske skogene.

Med det utgangspunktet var han den åpenbare favoritten, og det favorittstempelet hadde han få problemer med å leve opp til.

– Det blir bare deiligere og deiligere å vinne, sier Thingnes Bø til TV 2.

Thingnes Bø fikk en perfekt start på jaktstarten med to fulle hus, men forfølger Sturla Holm Lægreid holdt seg rundt én strafferunde i tid bak da også han fulgte på de to første skytingene.

Da Thingnes Bø fikk en hårfin bom på den tredje skytingen åpnet muligheten seg for Lægreid. Dessverre for sistnevnte fikk også han en bom på de siste skuddet, og da kom Thingnes Bø inn til siste skyting med en ledelse på omtrent halvminuttet.

Der kom det to bom for stryningen, som åpnet muligheten for Lægreid og franske Emilien Jacquelin. Lægreid fikk én bom, og da gikk han ut drøye ti sekunder bak Thingnes Bø.

Jacquelin – den regjerende verdensmesteren på jaktstart – fikk i likhet med Thingnes Bø to bom. Forbannet banket han løs på geværet, før han gikk ut over 40 sekunder bak Thingnes Bø.

I relativt ensom majestet gikk Thingnes Bø inn til sin 54. verdenscupseier, 19,2 sekunder foran Lægreid. Jacquelin ble nummer tre, 47,3 sekunder bak.