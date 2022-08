Dette er rekordene Haaland har knust hittil

MANCHESTER/OSLO (VG) (Manchester City - Nottingham Forest 6–0) Erling Braut Haaland (22) har tatt Premier League med storm. Nordmannen står nå med ni mål på sine første fem kamper – bedre enn noen før ham.

– Fantastisk. Ikke mer å si, sier Haaland til BT Sport etter seieren over Nottingham Forest.

Oksen fra Jæren tegnet seg nok et hat trick da han sendte Manchester City til pause med 3–0-ledelse mot Nottingham Forest. City vant til slutt 6–0.

Dermed har nordmannen scoret hat trick i to kamper på rad.

Det er det bare seks spillere som har gjort tidligere i PL-historien: Les Ferdinand, Ian Wright, Didier Drogba, Wayne Rooney og Harry Kane.

– Jeg prøver å høre så mye jeg kan på Pep (Guardiola) og spille med disse fantastiske fotballspillerne, uten dem kunne jeg ikke scoret mål. Det handler om å finne kjemien, spille sammen og høre på Pep, sier han om sine to hat trick på rad.

Slik så det ut da Haaland scoret sitt første Premier League-hat trick:

– Jeg gjentar: Denne fyren kommer så å si til å knuse hver eneste målrekord som finnes. Han er for stor, for rask, for klinisk foran mål, og laget han spiller skaper dusinvis av sjanser. Alt han må gjøre, er å forbli skadefri, skriver Liverpool-legenden Michael Owen på Twitter.

– Sånn han holder på, kommer Erling Braut Haaland til å slå Alan Shearers rekord før Harry Kane, skriver tidligere storscorer Gary Lineker på Twitter.

Shearer er historiens mestscorende i Premier League med sine 260 mål. Dermed er det 251 mål igjen for Haaland. Samtlige av nordmannens scoringer mot Nottingham Forest var målsnik-scoringer fra kort hold.

Den tidligere Premier League-spissen Demba Ba var den raskeste i historien til å score to hat trick i Premier League. Han brukte 21 kamper på å oppnå det.

Haaland trengte bare fem kamper.

– Det er første gangen jeg ser ham live. Det er som å se Lionel Messi. Det er helt uvirkelig, sier Viaplay-ekspert Eirik Bakke til VG.

Ifølge Gracenote er Haaland den første spilleren til å score ni mål på sine første fem kamper i Premier League.

Manchester City-legenden Sergio Agüero scoret åtte mål, det samme gjorde Mick Quinn for Coventry.

Quinn er tidenes raskeste til å score ti mål i Premier League. Han gjorde bragden på bare seks kamper.

Haaland er dermed én scoring unna å tangere rekorden og to fra å skrive mer engelsk fotballhistorie.

I neste serierunde skal Manchester City til Birmingham for å gjeste Aston Villa.

Her er for øvrig listen over nordmenn med tre scoringer eller flere i én kamp i Premier League:

Fakta Solskjær eneste med fire mål Jan Åge Fjørtoft (1994, 3 for Swindon mot Coventry)

Steffen Iversen (1997, 3 for Tottenham mot Sunderland)

Tore André Flo (1997, 3 for Chelsea mot Tottenham)

Ole Gunnar Solskjær (1999, 4 for Man. Utd. mot Nottingham F.)

Ole Gunnar Solskjær (1999, 4 for Man. Utd. mot Everton)

Steffen Iversen (2000, 3 for Tottenham mot Southampton)

Ole Gunnar Solskjær (2002, 3 for Man. Utd. mot Bolton)

John Carew (2008, 3 for Aston Villa mot Newcastle)

Joshua King (2017, 3 for Bournemouth mot West Ham)

Joshua King (2021, 3 for Watford mot Everton)

Erling Braut Haaland (2022, 3 for Man. City mot Crystal P.)

Erling Braut Haaland (2022, 3 for Man. City mot Nottingham F.) PS: Egil Østenstad sto opprinnelig som tremålsscorer for Southampton mot Manchester United i 1996, men det ene målet ble senere vurdert som et selvmål. Les mer

