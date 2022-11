Ny basketfest i Haukelandshallen: – Bergenspublikummet er det beste

Haukelandshallen var nok en gang hjemmebane for basketfest. Bergen by har fått et godt rykte blant landslagsspillerne.

Rundt 2000 høylytte bergenser sørget for god stemning i Haukelandshallen.

Anniken Steen Birkhaug

Petronelle Halvorsen (foto)

Norge – Slovakia 56–68

Etter 36 poeng i torsdagens kamp mot Makedonia hadde Norge mye å bevise hjemme. Søndag møtte de Slovakia i Bergens storstue Haukelandshallen. Forrige gang de spilte her vartet bergenserne opp til skikkelig publikumsfest med 2250 solgte billetter.

Etter flere store kamper i byen, har publikummet virkelig satt Bergen på basketkartet.

– Bergenspublikumet er det beste. Det er ikke tull engang, synes Mathias Eckhoff, Norges landslagssjef.

Jørgen Odfjell, som til daglig spiller for Gimle, håper at Bergen kan bli en slags uoffisiell baskethovedstad i Norge.

– Jeg føler at Bergen lager litt mer lyd. De er mindre beskjedne, fortsetter Odfjell.

Harald Frey syns Haukelandshallen viser utrolig bra tribunekultur.

En basketby

I Bergen har herrene hele tre lag på øverste nivå; Gimle, Fyllingen og Frøya. Mens kvinnene har Ulriken og Bergen. Spiller Mikkel Kolstad forteller at han merker at det begynner å komme flere og flere unge opp i miljøet nå.

– Det er utrolig kjekt å spille i Bergen, og kjekt å se at så mange kommer her, sier Kolstad.

Det var her han startet sin basketkarriere, som ivrig supporter på tribunen. Denne helgen var det kanskje mange i publikum med samme drøm.

Et par tusen ivrige basketsupportere var samlet for å se et revansjelystent Norge kjempe om veien til EM. Heller ikke denne dagen var det mangel på lyd fra dem. Tribunene brølte av engasjement, og gulvet ristet takket være 2000 par bein.

– Det er utrolig bra tribunekultur her, sier Harald Frey.

Oslo-gutten spiller til vanlig i den tyske eliteserien, og har tidligere spilt for østlandsklubbene Centrum og Bærum. Derfor er han ikke helt enig med sine landslagskamerater om hvilke by som er landets baskethovedstad.

– Personlig ville jeg ikke sagt det. Jeg vil si at Oslo har en kamp om det.

Mikkel Kolstad er på hjemmebane når landslaget besøker Bergen.

Godt å ha publikum i ryggen

Det ble nok et tap på de norske herrene søndag. Da er det godt å ha en levende tribune i ryggen.

– I dag er det bare bittert at vi ikke klarte å gi publikum en bedre kamp, innrømmer Kolstad.

Neste EM er i 2025, og arrangeres i hele fire europeiske land: Latvia, Kypros, Finland og Polen. Etter Norges tap søndag, kriger både Norge og Slovakia om andreplassen i gruppen. Vinneren av gruppen kåres etter siste runde i februar neste år. Norge er avhengig av gode resultater der for å gå videre til runde tre.

Dersom laget får flere sjanser, takker de lett ja til flere kamper i Haukelandshallen. Bergenspublikumet er godt å ha på både gode og vonde dager.

– Hvis vi får en ny sjanse, så skal vi gi et show, sier Kolstad.

Både han og kollega Odfjell så flere kjente fjes i folkemengden. Men begge er lite fornøyd med å skuffe denne dagen.

– Vi har jo venner og familie her, forteller Odfjell.

Men at publikum skulle levere så bra, visste landslagsspillerne på forhånd. Dette var ikke første gangen de har opplevd et slikt folkehav. Forrige gang Haukelandshallen ble fylt til basketfest blåste det norske laget Danmark av banen.

– I forrige kamp mot Danmark var det god stemning hele veien. Det var det også i dag, selv om det ikke gikk veien, sier Odfjell.