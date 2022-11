Nå handler EM også om OL-plass: – En kjempebonus

LJUBLJANA (VG) Håndballjentene vet veldig godt at de kan kvalifisere seg for OL uten å vinne EM. Frankrike – manges EM-favoritt – er allerede kvalifisert til Paris 2024 som arrangør.

OL-KVALIK: EM er første mulighet til å kvalifisere seg til OL i 2024. Det er Stine Bredal Oftedal, Henny Reistad og resten av de norske spillerne klare over.

EM-vinneren er direkte kvalifisert til OL som kontinental mester fra Europa. Hvis Frankrike vinner EM-gullet søndag, går den europeiske OL-plassen til sølvlaget.

– Det ligger i bakhodet. Jeg er veldig klar over det. Vi vet at hvis vi for eksempel står mot Frankrike i en finale, så er vi allerede klare for OL, sier Stine Bredal Oftedal til VG etter et nytt heftig drama mot Slovenia. Hun legger til:

– Det å kunne få med seg en OL-kvalifisering i tillegg til å gjøre et veldig bra mesterskap, er en kjempebonus. Selvfølgelig er det noe vi håper på.

– Det gir ekstra motivasjon for å slå Danmark onsdag og vinne hovedrunden i EM?

– 100 prosent, svarer Bredal Oftedal.

OL-kvalifiseringen 12 nasjoner deltar i håndballens OL-turnering. Frankrike er som arrangør direkte kvalifisert i Paris-OL 2024. Neste sesongs verdensmester er direkte kvalifisert. De kontinentale mesterne i Europa, Afrika og Asia (inkludert Oseania) får en plass hver. Vinneren av det panamerikanske mesterskapet er også kvalifisert. De seks siste nasjonene kvalifiserer gjennom OL-kvalifiseringen til det internasjonale håndballforbundet våren 2024.

Landslagskaptein understreker sterkt at hun «ikke tenker på OL-plassen» når hun går inn i kampene. Norge har hatt mer enn nok med å slå Slovenia og Sverige i de to siste EM-matchene.

OL-kvalifiseringen blir uansett et stort poeng foran den siste kampen i hovedrunden. Med tap for Danmark, blir Norge nummer to i hovedrunden. Faren for å møte Frankrike i fredagens semifinale er da overhengende. Frankrike har vunnet sine fem EM-kamper hittil med til sammen 34 mål.

– Frankrike har gjort det de skal og litt til i EM. Jeg tør ikke å spå utfallet i en kamp mellom Norge og Frankrike, sier Viaplays ekspert Ole Erevik til VG.

Det kan se ut som Montenegro blir nummer to bak Frankrike og med det kniper den andre semifinaleplassen. Men montenegrinene tapte søndag med åtte mål for den franske seiersmaskinen.

– Etter å ha sett Montenegro mot Frankrike, kan jeg vanskelig se for meg at de slår Norge. Det tekniske ferdighetsnivået er for lavt, sier Ole Erevik.

Han mener det er en stor fordel å møte Montenegro. De er klare for semifinalen om de vinner mot Romania tirsdag eller Nederland onsdag.

Norge fikk kjempetrøbbel mot Montenegro i fjorårets OL-kvalik. Norge holdt på å misse OL-plassen etter tap 28-23 i Podgorica. Montenegro ble slått enkelt både i selve OL og i to landskamper sist vinter.

De norske spillerne er opptatt av å fortsette seiersrekken mot Danmark onsdag. Seier eller uavgjort holder til å vinne Norges gruppe i hovedrunden.

– Frankrike ser veldig sterke ut. Men vi vet at alt kan skje i en semifinale. Vi ønsker å fortsette å vinne kamper. Det skaper en veldig tro. Vi skal bygge på det, sier Stine Bredal Oftedal foran møtet med danskene.

Norge har slått Danmark 16 ganger på rad siden den siste tapet i 2014.

Bare Katrine Lunde har OL-gull av de norske EM-spillerne. Generasjonen til Bredal Oftedal og Nora Mørk har vunnet både VM og EM, men står notert med to bronse i OL. Mange av dem har OL-gull som karrierens største drøm og mål.

10-målsscorern mot Slovenia Henny Reistad ble matchvinner da Danmark ble slått med ett mål rett før EM.

– Det kan bli veldig viktig å vinne puljen. Den andre puljen lever sitt eget liv. Men det er jo Frankrike som står best der. Så plasseringen kan kan jo bli avgjørende om vi vil unngå Frankrike. Men bare å ha tryggheten av å vite at vi er i semifinalen, det betyr veldig mye, sier Reistad etter 10 poeng på VG-børsen mandag kveld.

Thorir Hergeirsson kaller pressens spillerbørser «fjaseri».

Henny Reistad levert en mektig 2. omgang da Norge snudde motgangen mot Frankrike og vant VM-finalen 29–22 i fjor. Nå har Grace Zaadi & co. imponert henne.

– Det er klassisk Frankrike. De står godt i forsvar og (Cleopatre) Darleux står godt i mål også, sier Reistad.

– Vi må bare unngå Frankrike så lenge som mulig, sier Stine Skogrand.

– Vi vet at OL ligge fremme der. Nå handler det først om semifinalen. Det ville vært toppen å bli nummer en i puljen. Så kan alt skje, mener forsvarsspesialisten.

Norge møter Danmark onsdag. Semifinalene spilles fredag. Finale og bronsefinale i Ljubljana søndag.