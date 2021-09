Drømmestart for Norge U21 på EM-kvaliken etter praktscoringer

DRAMMEN (VG) (Norge U21 – Østerrike U21 3–1) Leif Gunnar Smerud slengte utpå «300 kilo på topp» i form av Noah Jean Holm, Jørgen Strand Larsen og Erik Botheim fra start. Han kunne ikke fått bedre betalt.

JUBEL: Jørgen Strand Larsen gratuleres etter sin 1–1-scoring.

De tre tankspissene skapte trøbbel for det østerrikske forsvaret, og noterte seg for én scoring hver. Smeruds taktiske grep ga maks uttelling og sikret norsk seier på Marienlyst.

– De klarte å bruke de kiloen stadig bedre. Jeg visste det ville bli en kamp hvor vi måtte kjempe oss gjennom det. Gutta har gjort en formidabel jobb, sier Leif Gunnar Smerud til VG og legger til at det er «kanon» å få en sånn start på kvalifiseringen.

Seieren ga en perfekt start på EM-kvalifiseringen for de norske U21-guttene.

– Jeg har bare vært på én økt med gutta, også klarer vi å dra inn seieren. Dette er sinnsykt sterkt, sier Erik Botheim til VG og forteller at han gleder seg til neste kamp.

Fredagens kamp på Marienlyst markerte starten på veien mot EM 2023. Dette var den første kampen siden september 2020 for de nye U21-guttene til Norge, som allerede på tirsdag møter Estland på bortebane.

«Ekstremt» var ordet Smerud brukte for å beskrive det østerrikske press-spillet før kampen. Og treneren fikk rett, for det er var et aggressivt og kamplystens bortelag som gikk i strupen på de norske håpefulle.

Det fikk de betaling for allerede etter 13 minutter – vel å merke med en hjelpende hånd fra Norge. Henrik Heggheim og Jesper Daland klønet det til i forsvar i fellesskap, noe Chukwubuike Adamu utnyttet til det fulle. Alene med keeper satte spissen ballen sikkert i hjørnet.

Det var Østerrike som var det førende laget før pause, men ble stoppet av to treff i metallet og en god Kristoffer Klaesson. Norge brukte likevel bare fire minutter på å utligne. Og det på praktfullt vis.

– Det ble en tøff kamp etter hvert, men så var det digg å få inn én, to og tre mål. Vi har bare trent sammen i fire dager, så jeg synes vi har fått til mye på de dagene, sier Klaesson til VG.

Vertene angrep raskt og fant Erik Botheim i mellomrommet, før spissen spilte videre til Håkon Evjen. Og det var her magien oppsto. AZ Alkmaar-spilleren chippet ballen gjennom til Jørgen Strand Larsen. Han la elegant til rette med førstetouchen, før han trillet ballen i mål med det neste steget.

Etter pause fullførte Holm snuoperasjonen for et Norge som hevet seg betraktelig.

Rosenborg-spissen dro seg inn i banen og forbi en forsvarsspiller, før han ladet kanonen. Ballen skrudde perfekt i det lengste krysset. På sidelinjen sto lagkameratene Osame Sahraoui og Emil Konrandsen Ceide og måpte.

– Jeg har ikke scoret så mange sånne mål før, det må jeg innrømme, sier Noah Jean Holm til VG.

På tampen punkterte Erik Botheim kampen for Norge. Sebastian Sebulonsen fant lagkameraten 45 grader ut i feltet, hvor spissen hamret inn 3–1-scoringen.

Østerrike er det på papiret nest sterkeste laget i Norges gruppe. Den består også av favoritten Kroatia, Estland, Finland og Aserbajdsjan.