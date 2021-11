Josimar-redaktør arrestert i Qatar etter «munnhuggeri»

Josimar-redaktør Håvard Melnæs (48) ble arrestert av politiet i Qatar torsdag kveld. Han slapp fri etter 24 timer på glattcelle.

I QATAR: Håvard Melnæs, redaktør for fotballmagasinet Josimar.

Det bekrefter Melnæs overfor VG.

Han er fortsatt på reportasjereise i Qatar for det norske fotballmagasinet Josimar.

– Jeg var på vei ut av et hotell da jeg så en godt voksen mann skjelle ut to unge hotellansatte som bar koffertene hans. Jeg ba ham om å ta det litt med ro. Det endte med et lite verbalt munnhuggeri, forteller Melnæs.

– Plutselig ropte mannen på politiet og et halvt minutt senere satt jeg i en politibil, påført håndjern, fortsetter han.

Episoden fant sted kort tid etter at NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani ble arrestert og tilbrakte 32 timer på glattcelle.

Myndighetene i Qatar hevdet at de to hadde oppholdt seg og filmet på privat grunn. NRK hevder på sin side at journalistene hadde en muntlig tillatelse.

– Gitt arrestasjonen av NRKs journalister, samt at myndighetene i Qatar helt sikkert visste hvem du var da du landet i Doha: Burde du ikke unngått en situasjon som dette?

– I ettertid er det klart at det hadde vært det klokeste, sier Melnæs til VG.

Håvard Melnæs reiste til Qatar onsdag i forrige uke, samme dag som Ekeland og Ghorbani kom hjem til Norge.

Ikke fratatt utstyret

Josimar-redaktøren er en uttalt kritiker av regimet i Qatar og neste års fotball-VM.

– Hvordan ble du behandlet i fengselet?

– Jeg ble behandlet godt av politifolkene. Og så setter jeg pris på, og er takknemlig for, at jeg kan bli værende i Qatar for å drive journalistisk arbeid, sier han.

Melnæs ble ikke fratatt utstyret sitt i forbindelse med arrestasjonen, slik Ekeland og Ghorbani opplevde.

Ifølge Dohanews.com er det ikke reist tiltale mot Melnæs etter episoden i sentrum av Doha torsdag kveld. Nettstedet har arrestasjonen av den norske redaktøren som oppslag mandag morgen, norsk tid.

I saken vies Josimar og Melnæs’ kritikk av Qatar stor plass. Den norske boikottdebatten av neste års VM trekkes også frem.

QATAR-KRITIKER: Håvard Melnæs befinner seg for tiden i Qatar for magasinet Josimar. Bildet er fra 2020.

Selv understreker Melnæs at det ikke var snakk om en fysisk konfrontasjon torsdag kveld. Det hele dreier seg om en verbal krangel, sier han.

– Hvordan er arbeidsforholdene dine i Qatar nå?

– Det er krevende. Men jeg får altså lov til å drive journalistikk her, og det er jeg takknemlig for, sier Melnæs.

Politiske reaksjoner sist

Arrestasjonen av de to NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani skapte overskrifter i en rekke land i forrige uke. Hendelsen vekket reaksjoner på politisk hold både i Qatar og Norge.

Statsminister Jonas Gahr Støre var blant dem som reagerte på det som hadde skjedd.

I Qatar ble ambassadør Sten Arne Rosnes kalt inn til et digitalt møte med landets myndigheter. I en uttalelse fra viseutenriksministeren i Qatar, heter det at «den norske ambassaden må bidra til å briefe norske innbyggere som besøker Qatar om landets lover».

Samtidig, i Norge, ble Qatars ambassadør kalt inn til møte med utenriksdepartementet, for å forklare arrestasjonen av Ekeland og Ghorbani.

VG har kontaktet myndighetene i Qatar i forbindelse med denne saken, men foreløpig uten å få svar.