RBKs stjerneskudd har valgt Norge for godt: – Ståle følger ham veldig, veldig tett

DRAMMEN (VG) Han var i Norges landslagsvarme allerede før han fikk norsk pass og statsborgerskap. Det hjalp Noah Holm (20) til å bli enda tryggere på valget av nasjon – som han garanterer også vil gjelde for A-landslaget.

I det U21-landslagets kraftspiss beskriver som hjembyen - Drammen - kan han spille sin 44. aldersbestemte landskamp for Norge i den VG+ Sport-sendte EM-kvalifiseringskampen mot Estland tirsdag kveld.

Noah Holm har sikkert svart like mange ganger på hvorfor han valgte Norges landslag på bekostning av Danmark. Begge foreldrene er danske, og pappa og tidligere eliteserieprofil David Nielsen spilte 47 U-landskamper og scoret råsterke 33 mål for Danmark.

Men junior har alltid følt seg mest norsk, og han er dessuten 2001-modell. Årgangen var aller første kull som har vært gjennom hele NFF-konseptet «landslagsskolen». Rosenborg-spissen med oppvekst i Bergen og Drammen har dermed kledd seg i rødt, hvitt og blått siden han var tolv. Selv om han per definisjon ikke var norsk den gangen.

– Selvfølgelig hadde det noe å si for valget. Jeg husker alle de samlingene jeg var med uten pass. Til første landslagsuttak til en turnering i Italia prøvde vi faktisk å få et nødpass. Det fikk jeg ikke, selv om vi prøvde alt vi kunne. Men jeg var med til neste samling, minnes Noah Jean Holm.

– Betyr valget ditt at det også gjelder på A-landslagsnivå?

– Det gjør det, slik som ting ser ut nå. Jeg har tatt et valg, forholder meg til det og er veldig glad for det. Jeg føler jeg blir satset veldig på av NFF, sier Holm, som innrømmer at han tok en ny «runde» med seg selv før han tok steget opp på U21-landslaget i 2020.

Talentsjefen i det danske fotballforbundet (DBU) beskrev det som «uheldig» i 2018, da Noah Holm spilte i det ene av sine to U-mesterskap for Norge, at nabolandet hadde kapret den nåværende AGF Aarhus-trenerens sønn.

– Det var mye tenking gjennom corona. Norge er riktig for meg som spiller, et valg jeg har tatt helt selv, og jeg har hatt så mange år i Norge. Jeg har stort sett alle mine venner her, fastholder spilleren.

– Men veien til å spille spiss for Norges A-landslag akkurat nå virker kanskje lengre enn det er for Danmark?

– I Danmark spiller de med én, Norge spiller med to. Det er ikke det jeg tenker på nå. Danmark har også mange unge spillere som kommer frem. Jeg har bare fulgt hjertet og bestemt meg for Norge nå.

– Danmark er et av verdens beste landslag nå – Norge kan ha noe spennende på gang. Har det hatt innvirkning på avgjørelsen din at du er best om kanskje fem-seks-syv år?

– Selvfølgelig. Som jeg har sagt: Det er så mange spennende unge norske spillere, inkludert noen superstjerner som har slått gjennom. Norsk fotball er på vei opp og det har jeg lyst til å være med på, sier Noah Holm.

U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud fremstår trygg på at Noah Jean Holm forblir norsk også som senior.

– Han sier selv at han vil spille for Norge og er en bra spiller som vi satser på. Jeg er sikker på at Ståle følger ham veldig, veldig tett med tanke på A-laget, sier Smerud – uten å ville svare på hvordan dialogen med A-landslagssjefen var rundt U21-trioen Holm, Erik Botheim og Jørgen Strand Larsen var da Solbakkens tre faste spisser meldte forfall til kampene mot Tyrkia og Montenegro.

Pappa David Nielsen understreker at det er Noah, og kun ham, som har tatt avgjørelsen rundt landslaget.

– Jeg har ikke ønsket å påvirke ham ene eller andre veien. Det var veldig enkelt. Han er en oppegående gutt som treffer sine egne valg. Min viktigste jobb som pappa er å sørge for at mine barn treffer egne valg og navigerer i livet selv. Det gjør Noah på veldig godt vis, sier Nielsen til VG.

Sønnen forteller at det var faren som holdt dialogen med Danmark. Nielsen svarer ikke direkte på om det danske forbundet har henvendt seg på nytt den siste tiden med tanke på at Hom ble «forfremmet» til U21 i fjor og i teorien fortsatt kan velge Danmarks A-landslag.

– Jeg tror alle forbund sjekker ut hvilke spillere som kan være tilgjengelig. Jeg har et godt forhold til DBU som jeg ønsker å ivareta best mulig, men det har hele tiden vært opp til Noah, og det er det det handler om, sier Nielsen.

PS! Kristoffer Askildsen har forlatt U21-leiren med sykdom og er uaktuell til tirsdagens hjemmekamp mot Estland. RBK-vingen Emil Konradsen Ceïde scoret et nydelig mål som innbytter mot Kroatia og kan bli belønnet med startplass tirsdag kveld.

