Radikale endringer i Formel 1-reglene: – Største i historien

2022-DUELLEN? Alpine er blant lagene som skal ha funnet ut «noe smart» om årets F1-biler. Det kan bety at Esteban Ocon og Ferando Alonso vil kunne blande seg i toppkampen neste sesong.

Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen utløste en stor diskusjon på nettforumet Reddit i forkant av den «historisk store» regelendringen. Kappløpet om å finne de beste løsningene er i gang.

– Regelendringen inn mot 22-sesongen er den største i Formel 1-historien. Det vil si at man starter med blanke ark, og det er ingen automatikk i at Mercedes og Red Bull skal være i toppen også neste sesong, utdyper Gulbrandsen – og sier historien viser at enkelte finner ut «noe smart» før de andre, som blir forsøkt kopiert etter de første løpene.

I tillegg til at lønnstaket i Formel 1-sirkuset reduseres, gjøres også aerodynamiske regelgrep for å sikre mindre turbulent luft bak bilene – og dermed by opp til tettere racing, ettersom bilene kan ligge tettere på hverandre. Gulbrandsen utløste diskusjon på nettforumet Reddit da han skrev dette på Twitter før jul, som senere ble oversatt og diskutert med over 1000 kommentarer:

«Et rykte som jeg hørte i Abu Dhabi er at det visstnok skal være to team som har funnet ut noe smart med 22-bilene som ikke de andre har funnet ut av».

Eksempler på slike «smarte» løsninger tidligere var da McLaren fant ut at de kunne minske dragsuget bak bilen deres om føreren brukte kneet for å tette et hull inne i cockpiten. Et annet var da det tidligere laget Brawn lagde en helt unik «dobbel-diffuser». Begge de kreative løsningene ble etter hvert forbudt.

Evig kappløp

Å lete etter smutthull i Formel 1-regelverket er langt fra nytt og gjøres omtrent hvert år – ifølge redaktør Simen Næss Hagen i den norske motorsportavisen Parc Fermé.

– Det er et evig kappløp mellom FIA (Det internasjonale bilforbundet) og ingeniørene, sier han.

Han tviler heller ikke på at noen også har funnet smutthull foran årets sesong.

– Det er det egentlig garantert at noen har gjort, sier han.

Men nøyaktig hvem tør han ikke spå.

Det gjør den unge hobbyjournalisten Ahmet Cir på Twitter, som hevder å vite hvilke to lag Gulbrandsen twitret om rett før jul: Mercedes – og Alpine.

«Ifølge Ferrari er de to lagene Mercedes og Alpine, som har funnet et smutthull i regelverket», skriver Cir.

– Hvis vi kan stabilisere motoren vil vi ta et stort steg, er den selvsikre uttalelsen fra Alpine før årets sesong.

TILBAKE I TOPPEN? Fernando Alonso (40) gjorde comeback før årets sesong. Kanskje visste han at laget hadde et ess i ermet til 2022?

Alpine-førerne havnet på 10. og 11. plass i VM-sammendraget i 2021. Mercedes tapetserte pallen bak Verstappen.

– Det hadde vært en eventyrhistorie om Alpine hadde klart å lage en så god bil at Alonso kan hevde seg i toppen igjen, sier Næss Hagen.

Han tar Alpine/Mercedes-ryktene «med en solid klype salt», men utelukker som nevnt ikke at noen har funnet et smutthull i årets nye regelverk.

– Jeg har ikke lest hele regelboken, men det vil sikkert være noen som finner et smutthull i aerodynamikken. Det er der de største endringene er i år. Det er jo et veldig restriktivt regelverk, men det kan åpne for smutthull, å finne noe FIA har «glemt». Da gjelder det å ha de klokeste hodene i teamet.

Mercedes bryr seg i alle fall ikke om å holde tilbake på detaljene, og har vært ute på sosiale medier og bygget forventningene til sesongen med glimt av deres nyvinning.

– Jeg har mine tvil til at dette er den endelige versjonen til Mercedes, sier Hagen, som samtidig lanserer en teori om at storlagene Red Bull og Mercedes kan få en nedadgående kurve i 2022.

For mens de to lagene måtte legge alle ressurser i 2021-bilen, rettet andre lag øynene mot 2022 tidlig i fjorårets sesong.

– De kommer sikkert til å ha gode biler i 2022 også, men jeg blir ikke overrasket om en av dem «flopper», og jeg blir heller ikke overrasket om lag som Haas eller Williams imponerer.

BEDRE 2022? Netflix-profilen Gunther Steiner fikk lite å glise for i 2021, men Parc Fermé-redaktøren tror på en bedre 2022-sesong for Nikita Mazepin og Mick Schumacher.