Cavallo ut mot homofobisk hets: – Jeg har ikke ord for å beskrive hvor skuffet jeg er

UTSATT FOR HETS: Josh Cavallo forteller om homofobisk hets i kampen mot Melbourne Victory lørdag.

Adelaide Uniteds Josh Cavallo (22) er den eneste åpne mannlige homofile fotballspilleren på toppnivå i verden etter at han sto frem i oktober. Nå forteller han om homofobisk hets under kampen mot Melbourne Victory lørdag.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Jeg kommer ikke til å late som jeg ikke så eller hørte alle de homofobiske kommentarene i går kveld. Jeg har ikke ord for å beskrive hvor skuffet jeg er, skriver Cavallo i et lengre innlegg på Twitter.

Australieren sto frem som den første åpne homofile mannlige fotballspilleren på toppnivå i verden i oktober.

– Jeg ønsker å fremme et budskap for å vise at det ikke spiller noen rolle hvem du er, hva du tror på eller hvilken kultur eller bakgrunn du kommer fra. Alle er akseptert i fotballen, sa Cavallo til Sky Sports i oktober.

Adelaide United spilte mot Melbourne Victory lørdag. Søndag forteller Cavallo at han opplevde homofobisk hets under kampen.

– Dette burde ikke være akseptabelt, og vi må gjøre mer for å holde folk ansvarlige. Som samfunn viser dette at vi fortsatt står overfor disse problemene i 2022, skriver fotballspilleren.

Australske A-League sier at de er sjokkert og trist av å høre rapportene om homofobisk hets og vil undersøke Cavallos påstander.

– Det er ikke noe sted for mobbing, trakassering eller overgrep i australsk fotball, og vi har nulltoleranse for denne oppførselen, skriver de i en pressemelding.

Adelaide og Victory fordømmer også hetsen som Cavallo forteller han ble utsatt for.

– Klubben har forpliktet seg til å feire mangfold i fotball, og fordømmer sterkt denne oppførselen som ikke har noen plass i klubben eller i fotballen vår, skriver Victory og fortsetter:

– Melbourne Victory ser på fotball som en plattform for å forene fansen uansett bakgrunn. Tilskuere som har brutt disse standardene vil bli utestengt fra fremtidige kamper.

Administrerende direktør i Adelaide United, Nathan Kosmina, har også uttalt seg om hetsen mot Cavallo:

– Vi er forferdet over hetsen Josh mottok på AAMI Park. Adelaide United er stolte av å være en inkluderende og mangfoldig fotballklubb, og å se en av våre spillere bli utsatt for homofobisk hets er skuffende.