Røde tall og sportslig krise i Mjøndalen – innkaller til pressekonferanse

Resultatene er bånn. Økonomien er rød. Christian Gauseth (38) raser mot gamleklubben. Han mener verdiene i Mjøndalen er forduftet – og legger et stort ansvar på Vegard Hansen.

TATT AV: Mjøndalen-trener Vegard Hansen tar av Christian Gauseth i det stygge 0–7-nederlaget mot Haugesund i fjor.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Mjøndalen har innkalt til pressekonferanse kl 16.30 i dag, der styreleder Trond Stabekk og Vegard Hansen vil være tilstede.

Etter det Drammens Tidende erfarer er trener Vegard Hansen ferdig i klubben, og spillerne skal ha fått beskjed før dagens trening. Ifølge lokalavisen overtar Kevin Nicol treneransvaret.

– Det vil ikke bli gitt noe informasjon før pressekonferansen, heter det i meldingen.

Klubben er i sportslig og økonomisk krise. VG får bekreftet av styreleder Trond Stabekk at Mjøndalen IF Fotball styrer mot et underskudd på fem millioner kroner.

– Slik står vi i dag, men vi har ambisjoner om å komme bedre ut, sier Stabekk.

– Er det håndterbart?

– Det er håndterbart i år, men ikke flere år i strekk. Slik vi står nå har vi kontroll på situasjonen, mener han.

Etter en god start på sesongen (syv seirer og én uavgjort), har Obos-ligaen herjet med Vegard Hansens bruntrøyer. De siste 12 kampene: 1–2–9. Sist endte det 0–4 mot Sogndal.

– Det føles som et bunnløst helvete hvor det liksom ikke er noe stopp på faenskapet, beskriver Vegard Hansen.

– Jeg har vært her i 17 år, og man blir på mange måter i ett med klubben. At klubben lider økonomisk, må jeg ta hensyn til. Vi skal være en selgende klubb, og det sier litt at vi måtte selge Isaac Twum til en konkurrent. Han var forholdsvis dominerende mot oss for Sogndal, sier treneren.

Joackim Olsen Solberg lurte derimot bare seg selv i det oppgjøret:

Christian Gauseth var Mjøndalen-profil fra 2013 til 2021. Etter opprykket i 2014 sjarmerte bygdeklubben Fotball-Norge. Nå blir Gauseth, som jobber som fotballekspert for Discovery og VG, lite sjarmert av det som skjer i gamleklubben.

– Det er trist det som foregår. Og så blir man forbanna...for jeg gir faen i om laget vinner eller ikke, men det som er viktig for meg som tidligere spiller er å se en gjeng som tar ut alt, sier Gauseth.

– Sportslig er det Vegard (Hansen) som har ansvaret, det er det ingen tvil om.

Gauseth sier at han ikke snakker som «ekspert», men som en som er glad i klubben.

– Jeg kjenner ikke igjen hverken organisering, karakter eller humør og glimt i øyet. Det savner jeg veldig.

Han mener verdiene – lagånd, innsats og kameratskap – har blitt borte på veien.

Om Vegard Hansen, som «har blitt et Mjøndalen-ikon», er rett mann, det må styreleder svare på, påpeker Gauseth.

– Ledere i en fotballklubb er veldig synlig i lokalmiljøet. Når man ikke klarer å forvalte den rollen på en ordentlig måte, så merker folk seg det. Synligheten det gir, på godt og vondt, det er også et ansvar. Når jeg ser tilskuertallene og merker meg negativiteten, så tar jeg meg i å tenke om det er like mye det det går på, som manglende sportslige resultat.

Vegard Hansen er forelagt Gauseths påstander, men har ikke besvart dem.

Mjøndalen-treneren sier han tar ansvar for at nedrykket fra Eliteserien har kostet klubben dyrt.

– Nå er strategien vår å bruke unge spillere i større grad. Vi er vesentlig yngre enn vi noen gang har vært, og vi blir yngre og yngre, sier Hansen, som mener fotballaget har blitt sårbart av dette.

– Fokus nå er å få klubben på beina, legger han til.

For noen dager siden ble daglig leder Berenike Wulfsberg enig med klubben om å avslutte sitt arbeidsforhold. Kjetil André Bergh er konstituert som leder. På sikt ønsker klubben at én person kombinerer stillingene som daglig leder og sportssjef.

Vegard Hansen er noe så uvanlig som en topptrener med fast ansettelse.

– Vi må evaluere sesongen og resultatene, og så må vi se på sammensetningen av teamet. Det gjør vi hvert år, sier styrelederen på spørsmål om det er aktuelt å gjøre om på Hansens posisjon.

Kjetil André Bergh får ingen økonomisk kompensasjon for toppjobben i Mjøndalen.

– Det har ikke jeg spurt om. Da den forespørselen kom, så tenkte jeg at man trår til med det man kan så lenge det kreves, sier han.

– Jeg har en full stilling som daglig leder i Mjøndalshallen, som er et eget AS. Dette vil fyller litt kvelder og helger fremover, men det er den dugnaden man gjør for klubben man er født og oppvokst i.

Han opplyser at klubben har kuttet 3-4 millioner i lønnsbudsjettet siden i fjor. Det er en reduksjon på 30–40 prosent.

Ifølge Bergh er det to år med pandemi, nedrykk fra Eliteserien, få tilskuere (spesielt på mandager) og noe sponsorflukt som har ført klubben inn i økonomiske vanskeligheter.

PS! Mjøndalen Fotball hadde et budsjett på 33 millioner kroner for 2022, og regnet med et underskudd på 2,6 millioner kroner.

Publisert Publisert: 18. august 2022 14:15 Oppdatert: 18. august 2022 14:28