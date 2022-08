Ødegaard-ros i engelske aviser: «Tannhjulet i Arsenal-maskinen»

Arsenal-kaptein Martin Ødegaard (23) våknet til en rekke trivelige ord i engelsk presse etter to mål i 3–0-seieren over Bournemouth.

I FOKUS: Martin Ødegaard omfavnes av lagkameratene sine etter et av to mål mot Bournemouth.

Tabloidavisen Daily Mirror har overskriften: «Ødegaard gjør narr av Rio Ferdinands melding i gruppechatten».

Bakgrunnen er at tidligere Manchester United-profil Ferdinand uttalte i egen podkast før sesongen at Ødegaard kunne bli påvirket negativt av å være kaptein og få mer ansvar. Ferdinand var tvilende til Arsenals midtbane.

Ødegaard – som ble utpekt som ny, fast kaptein for Arsenal i sommer – scoret to mål på seks minutter inne i førsteomgang. William Saliba satte 3–0 med en perle etter pause.

Det var første gang Ødegaard hadde to mål i samme kamp siden Strømsgodset slo Lillestrøm 2–1, da han var 15 år.

I flere av spillerbørsene i de engelske mediene ble Ødegaard kåret til banens beste. Daily Mail gir nordmannen 9 av 10 poeng.

«Han var tannhjulet som holdt Arsenal-maskinen i gang», skriver Daily Mail.

I The Sun får også Ødegaard 9-er.

«Han viser hvor smart han er med vanskelige berøringer i og rundt straffefeltet, men også med posisjoneringen han var i som gjorde at han kunne få målene sine».

The Times gir Ødegaard 8-er, som er høyest sammen med lagkameratene Gabriel Jesus og William Saliba. Sky Sports kåret Gabriel Jesus til banens beste med 8-er, noe Ødegaard også fikk. Evening Standard belønner Ødegaard med 9-er.

Amerikanske ESPN kårer Saliba til banens beste med 8-er, som også Ødegaard fikk.

«Arsenal har fått en rødglødende start denne sesongen. Ødegaard har vært hjertet i det», skriver ESPNs James Olly.

Alan Smith, Sky Sports-ekspert som spilte over 250 kamper for Arsenal, er imponert over Ødegaard som frontfigur.

GOD STEMNING: Martin Ødegaard takker fansen etter seieren borte mot Bournemouth.

– Han er en leder. Han er en ganske stille kar rundt klubben, men leder med eksempelet sitt. Han ønsker ballen når det ikke går så bra, han kommer og trener på fridager. Treneren må minne Ødegaard på å smile, han er så desperat på å gjøre det bra, sier Smith.

Sky Sports-ekspert Jamie Redknapp har uttalt at Ødegaard er «nærmest som en manager på banen».

– En herlig spiller, sa Redknapp lørdag.

Ikke siden 2004 har Arsenal vunnet de tre første oppgjørene. Sist sesong avslutter Nord-London-klubben svakt og mistet Champions League-plassen til rivalene i Tottenham. Keeper Aaron Ramsdale mener de har lært av den vonde «karamellen».

– Det er bare sykt hvordan mentaliteten vår har endret seg etter det som skjedde på slutten sist sesong. Vi er mer kyniske nå, sier Ramsdale til The Athletic.

