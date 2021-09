Ullrich snakker om nedturen: – Jeg var nesten død

Felles skjebne, felles trøst. For første gang siden kollapsen i 2018 snakker den fallerte sykkelstjernen Jan Ullrich (47) om hvordan Lance Armstrong (50) har hjulpet ham tilbake.

BEGGE HAR INNRØMMET DOPING: Lance Armstrong og Jan Ullrich fotografert under Tour de France i 2008. Nå er rivalene blitt gode venner.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Lance Armstrong, tyskerens argeste konkurrent i en årrekke, var blant de som dro til Tyskland for å hjelpe en Ullrich som var langt nede etter fyllekjøring, overfall og misbruk. En tidligere proffsyklist som hadde innrømmet doping, som var arrestert og tvangsinnlagt til psykiatrisk behandling.

– For tre år siden hadde jeg store problemer. Så kom du for å besøke meg. Jeg ble så glad, og ja, jeg var som Marco Pantani, nesten død, forteller Ullrich i Lance Armstrongs podkast «The Move».

Pantani døde av en overdose kokain på et hotellrom i Rimini i februar 2004. Italieneren konkurrerte mot Ullrich og Armstrong før han fikk mentale problemer og slet med avhengighet.

– Lever sunt

Både Ullrich og Armstrongs havnet i dopingskandaler på tampen av sine karrierer og fikk en trist sorti: Utestengt på grunn av doping, ribbet for all ære. De har fått sine resultater på strøket og har betalt tilbake premiepenger.

– Jeg kuttet alkoholen og sluttet med narkotika for tre år siden. Nå lever jeg et sunt liv. Min kjæreste lager sunn mat til meg. Det gjør at jeg er i god form og har den gode følelsen igjen, forteller Ullrich, som ifølge Armstrong er i uforskammet god sykkelform.

De to møttes på Mallorca i Spania for å lage podkasten til Armstrong, skriver Cycling News.

Rivalene er blitt venner, gode venner.

Les også Kristoff har tjent 100 mill. kr på sykkeleventyret

Kom seg gjennom

– Vi kom oss gjennom en gal tid og en forferdelig tid, og vi navigerte alle annerledes. Men vi er her, og vi har denne mannen tilbake, frisk og frisk. Dette er absolutt et av høydepunktene i året mitt, forteller Lance Armstrong i podkasten.

Han ble fratatt alle Tour de France-seirene sine fra 1999 til 2005 etter å ha innrømmet dopingbruk. Ullrich har innrømmet bloddoping, men har lenge hevdet at han ikke jukset.

– Nesten alle benyttet prestasjonsfremmende stoffer på den tiden. Jeg brukte ikke noe de andre ikke også brukte. I mine øyne er det bare juks om du får en fordel av det. Jeg ville bare konkurrere på like vilkår, sa Ullrich i et intervju med Focus for noen år siden.

Alle hans resultater fra 2005 er strøket.