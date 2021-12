Magnus Carlsen og Solskjær investerer i fotball-app

ROSENHOLM CAMPUS (VG) Magnus Carlsen har sammen med Ole Gunnar Solskjær og flere fotballkjendiser gått inn som investorer i en ferdighets- og konkurranse-app som utviklerne mener er enestående i sitt slag.

BUSINESSPARTNERE: Magnus Carlsen og Ole Gunnar Solskjær er blant de som har investert i en ny app – KickerAce.

Øystein Jarlsbo, VG

Gisle Oddstad (foto og video), VG

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det er noe helt annet enn det jeg har sett før. Jeg visste ikke at det var mulig. Konkurransen i det kan trigge barn og unge. Det er noe du kan få med alle på, og det er lærerikt – enkelt og visuelt, sier Ronny Johnsen (52).

Den tidligere Manchester United- og landslagsspilleren, som er trener ved Wang toppidrett og inntil nylig var det for Eik Tønsberg, gikk inn med penger i Sports Computing A/S for ett år siden. Med 2,4 prosent eierandel er han imidlertid bare en av flere kjendiser blant aksjonærene i selskapet bak smarttelefon-applikasjonen KickerAce.

Magnus Carlsen, Ole Gunnar Solskjær, som i 2020 hadde en ligningsformue på 113 millioner, landslagsspiller og Belgia-proff Kristian Thorstvedt, Molde-spiller Ola Brynhildsen og agent og Solskjær-venn Jim Solbakken har gjennom sine selskaper og privat investert i appen som daglig leder Anders Fagerli i Sports Computing forteller er klar til bruk for gamere og breddefotballen.

I SKUDDET: Ronny Johnsen (foran t.v. og på videoskjermen bak) sammen med daglig leder Anders Fagerli i Sports Computing og selskapets investorer Morten Borgersen (bak t.v.) og Rune Brynhildsen, som også er styremedlem.

– Ingen har gjort dette før. Det er derfor vi har brukt fire år og store investeringer. Det fins mye sensorbasert allerede. Men her trenger du kun en smarttelefon med kamera, sier Anders Fagerli.

Utviklingen av appen har ifølge Fagerli hittil kostet 10 millioner kroner etter at Kjell Heen, storaksjonær og ansvarlig for utvikling, begynte i 2017. Florida-baserte Hans Othar Blix – som VG skrev om for ett år siden – gikk inn som investor året etter. Nycomed-arvingen Blix, som siden 1990-årene har investert i teknologi- og programvareselskaper, forteller at Sports Computing ble tom for penger sommeren 2019. Han la inn mer – per i dag 1,5 millioner – og ble selskapets styreformann «for å få prosjektet på rett kjøl».

– Vi har veldige ambisjoner. Dette har et globalt potensial. Jeg kan ikke skjønne hvorfor det ikke skal være et aktuelt produkt i alle deler av verden, sier Hans Othar Blix.

FORRETNINGSPARTNERE: Ronny Johnsen og Ole Gunnar Solskjær feirer 4–1-målet mot Nottingham Forest i 1996.

Selskapet er i ferd med å hente inn ytterligere millioner fra aksjonærnettverket og planlegger en større emisjon til våren for å videreutvikle teknologien og nye produkter.

Anders Fagerli presenterer KickerAce i et lite møtelokale i et gigantisk bygg som tidligere tilhørte IBM – nå kalt Rosenholm Campus – i gamle Oppegård kommune sammen med Ronny Johnsen og to andre investorer, styremedlem Rune Brynhildsen (Molde-Olas far, blant annet) og Anton Sport-eier Morten Borgersen. Ferdigstillelsen har vært krevende, kamerateknologien og bruken av kunstig intelligens har satt matematikere og fysikere på prøve.

Lokale fotballklubber og -akademier har fungert som testpiloter. En iherdig Magnus Carlsen og «jeg pådro meg en strekk»-Ronny Johnsen likeså.

PÅ BALLEN: Magnus Carlsen har alltid vært veldig fotballinteressert. Her sammen med daværende Real Madrid-kaptein Sergio Ramos etter å ha tatt et avspark foran hjemmelagets La Liga-oppgjør mot Real Valladolid for åtte år siden.

Sports Computing har også inngått samarbeidsavtaler med Right To Play og Norway Cup, som kan feire 50 års jubileum neste år.

Straffespark, frispark, biomekanikk – bevegelse og kraft – treffpunkt på ballen og så videre. Momenter som kan filmes, analyseres i appen og deles i form av individuelle konkurranser og on-line-turneringer, det er det dagens innhold kan tilby, og bruksområdene for det. Utendørs vel å merke, en slags motsats til FIFA-spillene utøvd i sofaen.

– Drømmen er at Liverpool får tenning, sier Rune Brynhildsen – med tanke på utbredelse, viralt potensial og at klubben er involvert i Right To Play.

På spørsmål om hvor viktig de sent ankomne kjendisene har vært for å få appen opp å stå, svarer Hans Othar Blix på telefon fra Florida at de ikke har vært «avgjørende».

– Men for ett og et halvt år siden ville jeg ikke trodd at vi skulle få inn alle disse som aksjonærer og investorer i selskapet, sier han.

Daglig leder Anders Fagerli mener at et selskap i Australia har prøvd å utvikle en teknologi lik den Sports Computing har fått til å fungere med KickerAce, men at «det kan virke som om de har falt litt av lasset». NBA har «basket-appen» HomeCourt, som kan sammenlignes med KickerAce. Verdens beste basketball-liga reklamerer slik for sitt app-verktøy: «HomeCourt is the interactive basketball app that takes your skills to the next level».