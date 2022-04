Bolsjunov ikke i Kreml når Putin tar imot OL-helter i dag

Russernes største OL-helt, Aleksandr Bolsjunov (25), er ikke på plass i Kreml når president Vladmir Putin tirsdag hyller vinnerne fra vinterlekene. Samtidig går langrennsstjernen Veronika Stepanova hardt ut mot Emil Iversen.

MØTES IKKE: Russlands største langrennsstjerne Aleksandr Bolsjunov og president Vladimir Putin.

Ifølge treneren Jurij Borodavko oppfyller ikke Bolsjunov helsekravene som har kommet fra Kreml ved at han ikke har rukket å ta PCR-test for corona.

Den russiske skiløperen Veronika Stepanova har lagt ut bilder fra Kreml sammen med flere andre utøvere, blant annet kunstløpsstjernen Kamila Valijeva, som mistet gullet i lagkonkurransen på grunn av en positiv dopingprøve i desember 2021.

Veronika Stepanova har lagt en selfie fra Kreml sammen med Kamila Valijeva, Viktorija Sinitsina og Anastasija Misjina.

Langer ut mot Iversen

Samme Stepanova går på Instagram tirsdag morgen hardt ut mot Emil Iversen etter et intervju i Dagbladet der langrennsstjernen sa at «så lenge Putin sitter med makten, håper jeg vi ser minst mulig til russerne til start i alle idretter». Iversen har også uttalt i VG om det samme.

– Når en annen skiløper i verdensklasse høres så nedlatende ut og når han åpent begynner å gå inn for det som høres ut som et «regimeskifte» i et naboland, fortjener det absolutt å få en sterk replikk, skriver hun.

– Bare vi, russerne, vil noen gang bestemme hvordan vi vil leve og hvem som skal være vår leder. Det siste vi bryr oss om er eksterne meninger om saken, inkludert din, fortsetter Stepanova.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Emil Iversen om Stepanovas utspill.

Hun anbefaler også Emil Iversen å besøke monumentet over sovjetiske soldater på Vestre Gravlund i Oslo.

– Det står «Norge takker dere». Jeg foreslår at du tar turen innom, Emil - som jeg gjorde da jeg var i Norge sist. Det kan kanskje lære deg hvordan de to naboene skal behandle hverandre. Hint: Vis respekt for våre forskjeller. Det er ikke for sent å lære.

Veronika Stepanova bruker dermed Putins klassiske grep med å snakke om den andre verdenskrig, eller «Den store fedrelandskrigen», som den heter på russisk.

I NORGE: Veronika Stepanova var i Norge for å konkurrere i U23-VM like før Russlands invasjon av Ukraina.

I karantene

Ifølge russiske medier har utøverne som tirsdag er i Kreml, vært i karantene i lang tid på forhånd. Det er noe uklart om det er åtte eller ti dager.

– Sasja (Bolsjunov) drar ikke til møtet med presidenten. Han har noen helseutfordringer. Det er krav vi må oppfylle før møte med presidenten. Han har ikke tatt PCR-tester. Han ble syk i Kirovsk, pluss at han i forgårs var til ny behandling av tennene, sier Bolsjunov-trener Borodavko til Match TV.

Han sier at Bolsjunovs vedvarende problemer med kjeven/tennene skyldes dårlig behandling i ungdomstiden.

OL-heltene har tirsdag formiddag fått en «fedrelandsorden» som takk for sine prestasjoner i Kina. De skal fortsatt være i Kreml og møte Putin noe senere.

De russiske deltakerne i Kina-OL kunne ikke delta under det russiske flagget på grunn av den systematiske russiske dopingen før Sotsji-OL på hjemmebane i 2014. Derfor ble det heller ikke spilt den russiske nasjonalsangen for de russiske vinnerne.