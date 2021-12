Ber om korona-stans i Premier League

En rekke Premier League-managere vil ha en fotballpause for å bekjempe coronaviruset.

KRITISK: Brentford-manager Thomas Frank mener det er på tide å stanse Premier League-fotballen for å få kontroll på corona-smitten.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Graham Potter (Brighton), Brendan Rodgers (Leicester) og nå Thomas Frank (Brentford) ber Premier League-toppene om å reagere.

Brendan Rodgers antyder overfor Daily Mail at Premier League-ledelsen til nå har latt seg presse av TV-selskapene som har betalt i dyre dommer for rettighetene til å vise fotballen.

– Det er nok det som er tilfellet, sier Leicester-manageren.

– Vi vil jo alle spille kamper, men til slutt handler det om spillernes helse. Produktet blir jo ikke dårligere hvis du har alle spillerne tilgjengelig.

Brentford-manager Thomas Frank tar til orde for en hel ukes kampstans i Premier League for å gjenvinne kontrollen over smittespredningen i ligaen.

Smittekaos

Det innebærer i så fall at også neste ukes ligacupoppgjør skyves framover i tid.

– Å utsette den kommende runden og også ligacuprunden vil gi alle minst en uke, eller fire eller fem dager til å vaske ned treningsanlegget, slik at alt er rent og du bryter kjeden, påpeker dansken.

Ved inngangen til det uhyre travle juleprogrammet råder det noe som ligner smittekaos i den engelske toppdivisjonen i fotball. Nå skal flere managere være innstilte på å ta tøffe grep i bruk.

– Smittetilfellene går i taket i alle Premier League-klubbene. Alle sliter med det og har trøbbel, sier Brentford-manageren til Sky Sports.

Tirsdag ble Brentfords kamp mot Manchester United utsatt på grunn av smitte i United.

– Jeg vet ikke hvor lenge vi kan fortsette på denne måten. Det er urovekkende hvor fort vi har blitt rammet, fastslår Graham Potter overfor BBC.

Med flere corona-smittede spillere måtte Brighton fylle på med en rekke U23-spillere i kampen mot Wolverhampton. Brighton ba om en utsettelse av kampen, men ble ikke hørt - og tapte 1–0. (VG/NTB)

Publisert Publisert: 16. desember 2021 10:32 Oppdatert: 16. desember 2021 10:51