Mørk etter VM-gullet: – Glad jeg ikke ga opp

GRANOLLERS/OSLO (VG) (Frankrike – Norge 22–29) Det ble tap mot Frankrike i VM-finalen i 2017. Siden har Nora Mørk (30) vært gjennom flere kneoperasjoner, men belønningen kom da Frankrike ble feid av banen i den andre omgangen i årets VM-finale.

GULL: Nora Mørk med trofeet etter medaljeseremonien.

Mørk har gjennom karrieren opplevd en rekke nedturer på grunn av kneskader. Etter å ha fått mesterskapsdebuten med gull i EM i 2010, var hun ikke med til VM i 2011 eller OL og EM i 2012 på grunn av jumpers knee.

Etter VM-sølvet i 2017, gjorde en meniskoperasjon at hun gikk glipp av EM i 2018 og en korsbåndsskade gjorde at hun ikke var med i VM i året etter.

I 2020 var hun tilbake i et mesterskap med gull i EM. Tidligere i år fryktet Mørk, som har vært gjennom ti kneoperasjoner i løpet av karrieren en ny kneskade da hun haltet av banen i en Champions League-kamp mot Rostov, men Mørk slapp unna uten en alvorlig skade. I løpet av 2021 har hun vært med på å vinne Champions League med Vipers, tatt bronse i OL og nå gull i VM.

– Hva betyr det for deg personlig å kunne stå her og være med på dette?

– Jeg er veldig, veldig fornøyd og glad. Jeg setter utrolig pris på det. Jeg er glad jeg ikke ga opp. Dette er belønningen for strevet, og det er veldig, veldig gøy, sier Mørk til VG.

Fakta Nora Mørk i mesterskap EM i 2010: Gull

VM i 2011: Ikke med

OL i 2012: Ikke med

EM i 2012: Ikke med

VM i 2013: 5. plass

EM i 2014: Gull

VM i 2015: Gull

OL i 2016: Bronse

EM i 2016: Gull

VM i 2017: Sølv

EM 2018: Ikke med

VM i 2019: Ikke med

EM i 2020: Gull

OL i 2021: Bronse

VM i 2021: Gull Les mer

Mørk ble Norges toppscorer i mesterskapet med 43 mål, hvorav 18 av dem kom på straffer. I finalen scoret Mørk fem mål, og til tross for at Norge på det meste lå under med seks mål, var hun selv rolig.

– Hva gikk gjennom hodet ditt da du gikk inn til pause?

– Jeg var egentlig ganske rolig. Jeg tenkte at det her er det bare vi som kan gjøre noe med det. Vi må fortsette å kjempe, bite oss fast og ta dem igjen. Det klarerer vi, og så spiller vi fantastisk angrepshåndball etter hvert. Det var en omgang for historiebøkene.

– Er det den sykeste opphentingene du har vært med på i en så viktig kamp?

– Ja, absolutt. Men samtidig så var jeg så rolig. Det var ikke frustrasjon eller sinne. Jeg følte meg bare helt rolig. Ikke på at det skulle gå, men på at vi skal gjøre så godt vi kan, sier Mørk.

Keeper Silje Solberg sto frem som kampens store spiller i den andre omgangen, og mener Norge fikk det mentale overtaket i den andre omgangen.

Jeg tror det handler mye om erfaring. Fire mål i håndball er ikke så mye. Vi kan snu det fort. Vi hadde troen på oss selv, og det er det viktigste.

– I den første omgangen gjør vi enkle feil. Vi kaster bort mange enkle baller, og har høye skuldre. Vi visste hva vi måtte gjøre for å bli bedre, og det klarte vi, sier Camilla Herrem.