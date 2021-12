Sørloth vil ta karrieregrep: – Har kanskje vært i overkant stresset

SAN SEBASTIÁN (VG) Etter å ha vært i seks land og seks ulike klubber på fire år vil Alexander Sørloth (26) slå seg til ro.

SPANSK PARADIS: Alexander Sørloth er i ferd med å finne seg til rett i idylliske San Sebastián.

– Jeg er en utålmodig person, slår trønderen fast overfor VG.

I den lekre kystbyen San Sebastián tjener trønderen til livets opphold i den baskiske klubben Real Sociedad – på utlån fra tyske RB Leipzig.

Nå hinter 26-åringen om at han kan tenke seg å bli værende på den spanske nordøstkysten. Avtalen med Real Sociedad er i utgangspunktet en låneavtale, men den spanske klubben har opsjon på kjøp.

– Jeg har vært litt sånn at hvis jeg føler at jeg ikke blir satset og at de som er i den klubben jeg er i ikke har troen på meg, er det bedre komme et sted hvor man er ønsket, sier Sørloth.

GJENG: Alexander Sørloth fikk besøk av kameratene i anledning bursdagen hans 5. desember.

Derfor ville nordmannen vekk da han fikk signaler om lite spilletid i Leipzig denne sesongen, men nå ønsker han å finne roen.

– Jeg har kanskje vært i overkant stresset tidligere i karrieren og absolutt skulle komme meg videre på død og liv. Nå tenker jeg ikke så mye på det, men prøver å leve litt i nuet. Selv om det er en klisjé, så er det kanskje lurt, sier Sørloth.

San Sebastián er kjent for sine mange kulinariske gullgruver. Det kryr av Michelin-restauranter over hele byen.

– Det er fine omgivelser, tre fine strender og mange kafeer som det går an å kose seg på, sier trønderen, før han skyter inn at det «kanskje ikke ser sånn ut i dag» da noen kraftige bølger holder på å felle en mann som har tatt med seg hunden sin faretruende nær strandkanten.

SPORTSFEBER: Premier League og sjakk sto på menyen på nordmannens 26-årsdag.

Sørloth forteller at han fikk en god følelse etter å ha snakket med Real Sociedad – og at føler at spanske serien passer ham bra.

– Den største forskjellen er fysikken. I Bundesliga hadde alle lag spillere med voldsom fysikk, voldsom fart og styrke. Det var mer åpne kamper. I La Liga handler det mer om ballbesittelse. Spillerne er litt mer tekniske, spiller langs bakken og ligger godt organisert i forsvar. Det er ikke like mange åpne kamper, sier han.

På topp danner han ofte partnerskap med svenske Alexander Isak.

– Jeg trives veldig godt med ham. Vi tenker veldig likt om fotball. Det er ofte sånn at når det er to spisser som trives godt sammen, så vet vi hva vi andre vil. Når jeg har ballen så ser jeg ofte etter ham og motsatt. Det fungerer godt skal fungere enda bedre i fremtiden.

I klubbhverdagen har han også fått muligheten til å komme seg over det forsmedelige tapet for Nederland, som knuste Norges VM-drøm.

– Det var selvfølgelig fryktelig, fryktelig tungt. Jeg følte meg i tom dagene etterpå og trengte hjelp av familie, kjæreste og venner for å komme meg videre. Det var vel det tyngste tapet jeg har hatt i karrieren, sier han.

– Heldigvis kommer det nye muligheter. Det var godt å komme tilbake hit i klubbhverdagen og få starte opp der igjen. Man kan ikke dvele for mye over det, for det kommer nye kamper og det kommer Nations League. Nå er det fokus på klubblaget, så kommer det flere landskamper.

– Hva kunne man gjort annerledes mot Nederland?

– Det er så vanskelig å svare på. Jeg synes kampplanen vår var veldig god. Det gikk kanskje litt på at vi var enkeltspillere som ikke hadde helt dagen. Jeg kunne skapt mer på topp, det var flere som kunne skapt noe offensivt. Jeg synes vi var bunnsolide i store deler av kampen.

– Ble vi for feige?

– Det skjønner jeg at folk kan tenke. Det var ikke kampplanen heller at vi skulle se feige ut. Det hadde en sammenheng med at Nederland er et veldig godt fotballag – vi glemmer jo det litt.

