Henrik Ingebrigtsen om forholdet til Gjert: – På bedringens vei

I den nyeste episoden av podkasten «Hvordan har du det, mann?», med VGTV-profil Erik Follestad, forteller eldstebror Ingebrigtsen om bruddet med far og tidligere trener Gjert.

FAR: Gjert Ingebrigtsen med sønnene Jakob og Henrik under friidretts-VM i Qatar.

I den Schibsted-produserte podkasten der Follestad snakker med kjente menn om hvordan de «egentlig har det» og hvorfor det er så vanskelig for menn å prate alvor seg imellom, blir temaet etter hvert bruddet i familien Ingebrigtsen.

Det var i starten av februar det ble kjent at Gjert Ingebrigtsen ikke lenger ville trene sønnene Henrik, Filip og Jakob.

Henrik Ingebrigtsen har tidligere – i et intervju med Aftenposten – uttalt at de tre brødrene var på treningsleir i spanske Sierra Nevada da de bestemte seg for å endre på strukturen.

«Jeg gledet meg ikke til den praten der. Men jeg har på en måte en sånn mentalitet, for meg selv, jeg skal aldri unnvike å snakke om noe ubehagelig. For da gjør du det bare enda verre,» sier Henrik i podkasten om det å skulle vrake Gjert som trener.

De to snakker og om følelsene og tankene knyttet til valget, samt om hvordan relasjonen er nå, drøye fem måneder etter bruddet.

«Jeg tror at det er på bedringens vei. Men man trenger tid til å venne seg til den nye tilværelsen. Etter hvert så går det seg til,» sier Henrik.

Han uttrykker forståelse for at det er stor interesse rundt saken.

«Men når det er en sånn situasjon som det der, når folk sine følelser og familierelasjoner er anstrengt, og folk trenger forskjellig tid på å bearbeide ting, sette seg inn i de rollene de har blitt tildelt eller rollene de ikke har lengre. Så må du respektere det. Og det er på en måte den som beveger seg senest i en sånn prosess som styrer tempoet. Man kan ikke rushe noe,» sier Henrik og fortsetter:

«Men nå føler jeg liksom at vi har etablert litt de nye rollene. Det ser ut som det sportslige og fungerer ganske bra. Vi får se de neste sesongene, om dette var en bra endring, eller om det aldri skulle skjedd.»

BRØDRE: Henrik gir lillebror Jakob en klem etter Drømmemila på Bislett.

Etter bruddet er det nettopp eldstebror Henrik som er «koordinator» for Team Ingebrigtsen. Det var også han som overrakte beskjeden om de ønskede endringene til far Gjert.

I podkasten spør Follestad om det var naturlig for ham å gjøre det:

«Det var først og fremst for at Jakob hadde oppkjøring til VM. Filip skulle egentlig konkurrere innendørs før han ble coronasyk. Så det ble naturlig at det ansvaret falt på meg og ikke de som skulle ut i verden og prestere. For det sportslige kommer først. Så ble det liksom sånn», forteller Henrik og fortsetter:

«Og så er det jeg som har holdt på sammen med Gjert lengst. Så det ble naturlig at ansvaret falt på meg.»

Selv om Gjert Ingebrigtsen ikke er trener for sønnene lengre, er han ikke ute av «gamet». Han har ansvaret for løperne Narve Gilje Nordås, Per Svela og Benjamin Storm Rettore. Førstnevnte jaktet forrige uke VM-kravet på 5000 meter under Bislett Games, men maktet akkurat ikke kvalifisere seg på distansen.

For brødrene Ingebrigtsen har sesongen så langt variert. Henrik jobber seg tilbake etter han i fjor måtte under kniven for en hamstring-/lårskade. Filip jobber seg tilbake i form etter coronasmitte, mens yngstebror Jakob løp inn til sølv på 1500 meter under innendørs-VM i mars, før han vant Drømmemila under Diamond League-stevnet i Eugene i mai og knuste konkurrentene på samme distanse under Bislett Games forrige uke.

Brødrene Ingebrigtsen er på plass i amerikanske Flagstaff hvor de skal gjøre unna en siste høydesamling før friidretts-VM i Eugene som starter 15. juli.

