19-åringen skaffet bronsehelten OL-plassen: – Utrolig stolt

Den internasjonale OL-kvalifiseringen for skøyteløperne til 5000-meteren fungerer slik at de 14 beste i langdistanseverdenscupen (5000 + 10.000) sikrer en nasjonskvote, men kun to fra hvert land. Så hvis en nasjon har tre løpere blant de 14 beste, vil istedenfor en plass gå videre til løper nummer 15.

På toppen av det var det seks mulige nasjonskvoter for løperne som hadde de beste tidene av løperne som ikke skaffet en kvoteplass gjennom verdenscuprankingen. For nasjonene som hadde sikret to kvoteplasser gjennom verdenscupen, var det mulig å sikre ytterligere én plass via de seks beste tidene, mens det for de andre nasjonene var mulig å kapre opptil to av de seks plassene.

På grunn av den alvorlige sykkelvelten til Lunde Pedersen i mai i fjor, var det ingen nordmenn som gikk i A-gruppen på 5000 meter i verdenscupåpningen Tomaszów-Mazowiecki. Der vant Eitrem foran Engebråten og rykket opp til A-puljen, men måtte stå over i neste verdenscuprunde, i Stavanger, med sykdom.

Dermed var det heller ingen norske løpere som gikk i A-gruppen under 10.000 meteren i Stavanger, og svake resultater der gjorde at det i praksis var umulig å sikre en norsk plass på øvelsen i OL for første gang i historien.

Etter verdenscupen i Stavanger, dro verdenscupsirkuset videre til Nord-Amerika, hvor det ble gått 5000 meter i både Salt Lake City og Calgary.

Før verdenscupen i Calgary, den siste kvalifiseringsmuligheten, lå Lunde Pedersen og Engebråten inne med de to siste tidene som ville gi en kvoteplass, men hadde flere like bak seg.

Begge de to ble skjøvet ut fra kvoteplassene etter løpet i Calgary, men blant de som gikk forbi var Sander Eitrem. Dermed skaffet han Norge én kvoteplass, etter å ha gått inn til personlig rekord med tiden 6.12,87.