Slik unngikk de å bli vrak-Godset: – Veldig ærlige med hverandre

DRAMMEN (VG) Ingen trodde på Strømsgodset. Bortsett fra dem selv. Nå ligger de an til å fornye kontrakten i Eliteserien med god margin etter sjokkerende 6–0 over Molde.

Når vi sitter på en benk utenfor garderobene på Marienlyst og snakker med Strømsgodset-trener Håkon Wibe-Lund (41), så lyser det at han er både stolt, ydmykt og ikke så rent lite emosjonell når han skal fortelle om hvordan «Godset fra Drammen» fikset å være nederlagsdømt av stort sett alle før seriestart.

Treneren var borte, sportssjefen det samme, daglig leder og styreformann forsvant i dragsuget av anklagene mot hovedtrener Henrik Pedersen. Lars-Jørgen Salvesen skulle score målene, men allerede før sesongstart ble det klart at han skulle bli sittende på tribunen med avrevet korsbånd gjennom hele 2021. Ekspertene var enige om at fallet var umulig å stoppe.

I ruinene av kaoset skulle Håkon Wibe-Lund og den alltid nærværende Bjørn Petter Ingebretsen lede et fotballag som egentlig bare hadde ett ess i ermet: De kunne slå nedenfra.

FORNØYD: Strømsgodset-trener Håkon Wibe-Lund.

– Jeg synes det har vært helt enestående, sier Wibe-Lund.

– Når vi går inn i sesongen med alt vi har vært gjennom, med alt vi har hatt bak oss, så er det en drøm å sitte her med over 30 poeng og fortsatt ha kamper igjen. Såpass ærlige skal vi være.

Vi lar ham prate ganske fritt:

– Det viser også hvilken jobb som er gjort av hele klubben, de som har stått igjen når det hadde blåst ferdig og landet igjen. «Dette skal vi stå i sammen om» og jobbe knallhardt hver eneste dag, har vært tanken vi har jobbet etter.

Så bryter ansiktet ut i et stort smil:

– Man blir glad på alles vegne. Tenk på supporterne – de kommer og støtter oss, vært der hele veien. Og klubbadministrasjonen. Damelaget vårt rykker opp. Andrelaget klarer å holde plassen i 3. divisjon.

FEIRER MED FANSEN: Strømsgodset var nederlagsdømt av de fleste ekspertene før sesongen. Men drammenserne har slått tilbake.

Strømsgodset ble nummer 13 med 31 poeng i 2020.

– Nå har vi allerede to poeng mer enn vi avsluttet med i fjor, sier Wibe-Lund.

– Vi er ydmyke for det. Men det er et solid bevis på prosessen vi har vært gjennom, hvordan vi har håndtert det.

– Hele klubben har løftet i flokk. Vi har vært veldig ærlige med hverandre. Vi kjenner hverandre godt, vi har ulike meninger, men stor respekt for hverandre. Derfor tåler vi også å prestere under pari og løfte oss hver gang vi trenger det.

18-åringen Tobias Fjeld Gulliksen spilte til 9 på VG-børsen mot Molde.

– Han gjorde en fantastisk god kamp, men jeg synes han har vært god i mange kamper. Han har et høyt toppnivå som han klarer å gjenskape i kamp etter kamp – men så skal det også sies at han spiller sammen med kraftige bærebjelker som leder og som gjør at han kan slippe seg løs og få den støtten han trenger. Men han er et kjempestort talent.

Spørsmålet er selvfølgelig hvor lenge Strømsgodset kan klare å beholde denne juvelen. Gulliksen selv til VG:

– Jeg trives i Godset. Det er svaret mitt, sier han medievant.

– Hvilke store internasjonale spillere har du som forbilde?

– Jeg er meg selv!

– Hva kan du bli bedre på?

– Jeg kan score flere mål.

