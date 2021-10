Mareritt for Formel 1-stjernen: – Jeg var i overlevelsesmodus

Sergio Pérez (31) klarte 3. plass i USA Grand Prix sent søndag kveld - men forteller om et helvete underveis til mål.

RED BULL-JUBEL: Max Verstappen spruter champagne på Sergio Pérez på seierspallen i USAs Grand Prix.

Meksikaneren bruker ordet «overlevelsesmodus» ifølge formula1.com.

Red Bull-føreren hadde en god start og lå side om side med lagkompis Max Verstappen på åpningsrunden, men falt etter hvert tilbake og endte til slutt drøyt 40 sekunder bak duoen Verstappen/Hamilton. Det holdt likevel til pallplass.

Etter målpassering kunne han avsløre et drama som TV-seerne ikke visste noe om: Drikkesystemet i bilen ikke fungerte. Formel 1-førere drikker vanligvis flere liter under et tøft løp på drøyt halvannen time.

– Det var galskap. Jeg følte meg ikke bra på morgenen, og fra runde 1 og utover hadde jeg ikke noe å drikke i det hele tatt. Det var ekstremt tøft, allerede fra 20. runde var jeg helt borte, sier Sergio Pérez ifølge formula1.com.

– Jeg hadde ingen krefter, jeg mistet styrke i hendene, i føttene, synet ble også ganske ubehagelig, og det var bare en overlevelsesmodus: å prøve å følge med.

ENDELIG DRIKKE: Sergio Perez drikker champagne fra en magnum-flaske under seiersseremonien.

Red Bull-føreren sier at det var lengste løpet i hans liv.

– Om jeg hadde et dårlig øyeblikk, ville jeg ikke være i stand til å kontrollere bilen.

Trøsten er at Red Bull kuttet inn på Mercedes’ forsprang i konstruktørmesterskapet - takket være meksikanerens anstrengelse. Det er nå 23 poeng opp til Mercedes.

Faren var på plass og jublet hemningsløst da 31-åringen gikk opp på seierspallen som nummer tre i USA Grand Prix.

– Energien fra folk holdt meg i gang. Familien var der - og jeg ville virkelig vise dem og komme på pallen. Og nå er det Mexico i neste løp.

Sergio Pérez viser til at Red Bull tradisjonelt har vært gode i Mexico. Nettopp dette er også Mercedes’ hodepine etter det som skjedde i Austin: Svært mange trodde at Lewis Hamilton og Mercedes kom til å være best i USA - for så å slite i tynnluften i Mexico. Men nå vant Max Verstappen og økte dermed sitt forsprang i VM-sammendraget til tolv poeng.