Tiger Woods’ USA-bidrag: – Han er en del av vårt lag

Golfikonet Tiger Woods (45) var uaktuell for spill i Ryder Cup etter bilulykken sist vinter. Men kompisene Justin Thomas (28) og Steve Stricker (54) forteller at Woods likevel hjelper USA i stor grad.

– Han er så inne i dette. Han ønsker det beste for laget og for oss alle. Det betyr veldig mye for ham. Folk så i Australia (under Presidents Cup 2019) hvor mye det betydde for ham da, sier USAs Justin Thomas på en pressekonferanse.

Prestisjetunge Ryder Cup, USA mot Europa med Viktor Hovland, spilles fredag til søndag.

Thomas tror folk ville blitt overrasket om de visste hvor mye tid Woods bruker på Ryder Cup og det amerikanske laget, selv om han ikke skal delta.

Bruker tid på å hjelpe

– Alt arbeidet og alle timene han bruker for å forsikre at laget vårt er best mulig forberedt er kult. Men han vet samtidig at vi er tolv av de beste spillerne i verden. Noen ganger er «less is more». Jeg synes han er god på å balansere dette, sier Thomas, ranket som verdens sjette beste spiller.

Den amerikanske kapteinen Steve Stricker fortalte tidlig i uken at Woods ikke kom til å møte opp på Ryder Cup i Wisconsin, men at de to ringes ofte og at Woods er «en del av laget».

– Men jeg tror at det ikke vil være bra for ham å være her rent fysisk med tanke på hvor han befinner seg i rehabiliteringen. Han blir bedre og bedre, og han er fullt fokusert på å komme tilbake for å spille igjen. Vi skal ikke være i veien for ham, for vi vil alle se ham tilbake på banen, sier Stricker.

Stricker sa i våres at han ville elsket å Woods på plass fordi spillerne virkelig respekterer han.

– Tiger er en del av vårt Ryder Cup-lag og en del av det vi gjør, sier Stricker.

I februar var Tiger Woods i en bilulykke. Golfstjernen ble hasteoperert i høyre ben og ankel. Sheriff i Los Angeles County, Alex Villanueva, sa etterpå at Woods «er heldig som er i live». Det er ikke kjent hvordan status er for Woods med tanke på et comeback.

– Jeg var sammen med ham et par ganger sist uke. Mest for å se hvordan det går med ham som enn venn, sier Thomas.

I amerikanske medier har Thomas og Woods blitt beskrevet som gode kamerater. Sammen jublet de vilt i 2019 da USA slo Australia i Presidents Cup i en lignende turnering som Ryder Cup (USA mot resten av verden, minus Europa):

USAs lag består av Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Patrick Cantlay, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Justin Thomas, Xander Schauffele, Tony Finau, Jordan Spieth, Scottie Scheffler, Daniel Berger og Harris English. Steve Stricker er kaptein.

Hovland utgjør det europeiske laget sammen med Paul Casey, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Rory McIlroy, Jon Rahm, Lee Westwood, Bernd Wiesberger, Sergio Garcia, Shane Lorwy og Ian Poulter. Pádraig Harrington er kaptein.