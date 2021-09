Haaland matchvinner i tredje kamp på rad: – Jobben min er å score mål

(Besiktas – Borussia Dortmund 1–2) I jakten på å forsvare toppscorertittelen fra forrige sesong, åpnet Erling Braut Haaland (21) Champions League-sesongen med scoring borte mot Besiktas.

Dermed ble Haaland matchvinner for tredje kamp på rad for Dortmund, etter at han også scoret det avgjørende målet for Dortmund da de slo Bayer Leverkusen 4–3 i helgen og da de slo Hoffenheim 3–2 før landslagspausen.

Totalt har det blitt 21 mål på 17 kamper for nordmannen i Champions League, et tempo som er milevis foran andre Champions League-stjerner.

Siden turneringen skiftet navn i 1992 er Ruud van Nistelrooy den som har brukt nest færrest kamper på å nå 21 scoringer. Han brukte til sammenligning 27 kamper, skriver statistikkontoen Gracenote Live på Twitter.

I Champions League er Cristiano Ronaldo (135 scoringer på 177 kamper) og Lionel Messi (120 scoringer på 150 kamper) de to eneste som har scoret over 100 mål, mens Robert Lewandowski jakter bak de to med 75 mål på 97 kamper.

Sammenlignet med Haaland, brukte de langt lengre flere kamper på å nå 21 scoringer.

Cristiano Ronaldo klarte det først etter 56 kamper, Lionel Messi brukte 40 kamper på å nå 21 mål, mens Robert Lewandowski scoret sitt 21. mål i Champions League i kamp nummer 38.

Haaland ble spurt om rekorder var noe han tenkte på etter kampen.

– Det er et godt spørsmål, men jeg tenker ikke så mye på det egentlig. Jeg nyter bare kampene. Jeg er en målscorer og jobben min er å score mål, sier Haaland ifølge TV 2.

PÅ REKORDJAKT: Erling Braut Haaland har fått en utrolig god start på karrieren i Champions League.

Etter at Besiktas fikk en god start på den første omgangen, scoret Jude Bellingham nærmest ut av intet 20 minutter ut i kampen etter en lur avslutning fra skrått hold.

Dortmund så seg aldri tilbake etter scoringen. Haaland bommet riktignok på den første store sjansen han fikk, få minutter etter scoringen, men på overtid i den første omgangen gjorde han ingen feil etter et nydelig forarbeid fra Bellingham.

Fra fem meter bredsidet han inn kampens andre mål og Haaland har med det scoret i den første gruppespillskampen i samtlige tre sesonger av Champions League han har spilt i. Haaland ble byttet ut etter 85 minutter og var ikke på banen da Francisco Montero headet inn en redusering for Besiktas på overtid i den andre omgangen.

– Det var en veldig tøff kamp. Jeg er sliten nå. Banen var ikke god, men jeg skal ikke klage på det, sier Haaland ifølge TV 2.

JUBEL: Haaland (nummer ni) jubler med Jude Bellingham og Donyell Malen (nummer 21) etter nordmannens scoring.

Erling Braut Haaland har notert seg for den ene rekorden etter den andre i løpet de to foregående sesongene i Champions League. Forrige sesong ble han – for å nevne noe – tidenes yngste toppscorer i den gjeveste europeiske klubbturneringen siden oppstarten i 1955 og tidenes mestscorende nordmann etter å ha passert Ole Gunnar Solskjær og John Carew i løpet av åttedelsfinalen mot Sevilla.

Haaland har gjennom Champions League-karrieren levert en rekke rekorder, og etter åttedelsfinalen mot Sevilla hadde han scoret 20 mål på 14 kamper. Han gikk målløs av banen i to kampene i kvartfinalen mot Manchester City og sto dermed bokført med 20 mål på 16 kamper før 2021/22-sesongen i Champions League.

Robert Lewandowski, forrige sesongs overlegne toppscorer i Bundesliga og toppscorer i Champions League for to sesonger siden, viste tirsdag at han ønsket å ta tilbake tronen som toppscorer i Champions League denne sesongen med to scoringer borte mot Barcelona.

Haaland svarte med én scoring borte mot Besiktas, i det som kan bli en svært tett kamp om toppscorertittelen.

Den to andre lagene i gruppe C, mellom Ajax og Sporting, møtes senere onsdag kveld.