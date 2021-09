Carlsen og rivalen: Setter vennskapet på vent

STAVANGER (VG) Magnus Carlsen (30) møter sin gode venn Jan Nepomnjasjtsjij (31) i årets VM-match i november/desember. Men de er enige om å sette vennskapet på vent til den er over.

GODE BUSSER: Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij fotografert i Norway Chess sist uke.

– Jeg tror det må være slik, sier TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer til VG.

– Hvorfor?

– Fordi det nå er kun Magnus som står i veien for at Jan skal få til noe han har drømt om - å bli verdensmester. Men om du hadde spurt hvilken som helst sjakkspiller om hvem de trodde skulle bli verdensmester etter Magnus, så ville ikke mange ha svart «Nepo».

Nepomnjasjtsjij sier dette til VG under Norway Chess:

– Jeg tror ikke vårt vennskap forsvinner noe sted, men i øyeblikket er det åpenbart at vi ikke er så nære.

Magnus Carlsen uttrykker seg omtrent på samme måte:

– Man er ikke venner med den man skal spille VM-match mot, men vi kan komme godt overens for det. Vi kan være konkurrenter og fortsatt ha respekt for hverandre.

Det nære forholdet mellom de to skyldes blant annet at de begge er født i 1990 og derfor har møtt hverandre veldig mange ganger opp gjennom årene. De møttes første gang i U12-EM i 2002, viser statistikken i chessgames.com.

Nepomnjasjtsjij har også ved flere anledninger vært en av Carlsens hjelpere, ikke minst var han en del av teamet under VM-kampen mot Viswanathan Anand i Sotsji i 2014.

– Nå kommer Jan inn som en stor underdog i VM-kampen - men samtidig har han sitt livs sjanse, for å kvalifisere seg for en VM-match er halve jobben, sier Jon Ludvig Hammer.

– Nå har han klart det, og bare Magnus står i veien. Jan har en positiv score mot Magnus gjennom årene og kjenner svakhetene til Magnus. Nå er «Nepo» i sin boble, da kan han ikke være kompis med sin VM-motstander. Nå er han Magnus’ største fiende, sier TV 2-eksperten.

UNDRENDE: Magnus Carlsen titter bort på Jan Nepomnjasjtsjij.

Carlsen og Nepomnjasjtsjij spilte remis i begge langsjakk-partiene under Norway Chess, men nordmannen skaffet seg likevel et mentalt overtak ved å vinne begge armageddon-oppgjørene i etterkant - ut fra de spesielle reglene i Norway Chess. I VM skal de spille 14 langsjakkpartier. Om de står likt, skal tittelen avgjøres i «fartsdisiplinene».

Magnus Carlsen er for tiden i Nord-Makedonia og spiller Europacup for sin klubb Offerspill og skal deretter hjem for å spille finalen i den Play Magnus-arrangerte Champions Chess Tour, som går digitalt.