Norges unggutter gjorde jobben mot Finland – stormer mot første EM-sluttspill på ti år

(Finland U21 – Norge U21 0–2) Emil Konradsen Ceïde (20) og Fredrik Oppegård (19) sørget for norsk seier mot Finland. Dermed trenger Norges U21-gutter «bare» en seier mot Aserbajdsjan for å nå sitt første EM-sluttspill siden 2013.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Dermed går ti års ventetid mot slutten. Ved seier hjemme mot Aserbajdsjan førstkommende tirsdag vil Norge være klare for sitt første EM-sluttspill på U21-nivå siden 2013. Mesterskapet går i Romania og Georgia sommeren 2023.

Norge ligger for øyeblikket som nummer to i gruppen poenget bak gruppeleder Kroatia, men kampen mot Aserbajdsjan er den eneste som gjenstår i gruppen. Den beste toeren går også direkte til EM, mens de resterende gruppetoerne må ut i playoff.

– Det smaker utrolig godt. Det var en kamp med veldig mye på spill for begge lag. Det var nervøst og spent i starten. Stillingskrig. Det er litt sånn bortekamper i Europa fort kan bli. Jeg er utrolig stolt over det vi presterer, sier U21-trener Leif Gunnar Smerud til VG etter kampen.

Seieren satt langt inne. Det har nemlig vært sykdomsproblemer i troppen inn mot kampen, avslører Smerud. Derfor måtte de norske ungguttene grave dypt.

– Det har nok vært et lett virus som har gått rundt. Det er mange som har slitt. Vi fikk heldigvis stablet dem på beina, men det var usikkert for noen inn mot kampen. Det ligger noe der som har preget ganske mange. Vi lever såpass tett, sier Smerud.

Finnene sto med tre seire på rad, deriblant 3–2-seire borte mot både Kroatia og Østerrike. Dermed gikk hjemmelaget også inn i kampen med selvtillit.

– Kampen ble annerledes enn de vi har spilt tidligere. Gruppen tar den for det den er. Vi er direkte og bruker fysikken vår. Jeg er veldig fornøyd med det, sier Smerud.

JUBEL: De norske spillerne gliste godt etter at dommeren blåste for siste gang.

Norge var det beste laget innledningsvis og kom til to solide muligheter ved langskudd av Jørgen Strand Larsen og Johan Hove.

Så tok Finland over. Agon Sadiku og Naatan Skyttä kom til hver sin store sjanse like før og like etter pause, men Kristoffer Klaesson vartet opp med to solide redninger.

Norge slet med å skape det helt store. Etter timen spilt tok Emil Konradsen Ceïde saken i egne hender. Sassuolo-spilleren dro seg forbi to finner og pirket inn 1–0-scoringen fra 14–15 meter. Ti minutter senere ble målscoreren byttet ut til fordel for Fredrik Oppegård.

PSV-spilleren ville være med på moroa. Etter bare seks minutter på banen stjal Oppegård ballen foran nesen på en uoppmerksom finsk forsvarer og banket ballen i mål via tverrliggeren fra skrått hold. Dermed ble det 2–0 etter to strålende enkeltmannsprestasjoner.

Nå trenger altså Norge seier hjemme mot Aserbajdsjan. Kampen ser du på VG+ Sport førstkommende tirsdag klokken 18.

– Norge er store favoritter. Hvilke feller er det viktig å unngå?

– Forberedelsene er viktige. Vi må gjøre som vi pleier. Vi må fokusere på å restituere, analysere og få kontroll på eventuelle karantener og skader. Jeg tror det gikk bra i dag. Vi må få oversikt og legge en plan, sier Smerud.

– Vi var heldige borte mot Aserbajdsjan. De kunne fort tatt poeng mot oss, så det er viktig å ta dem på alvor. Det er jeg sikker på at vi kommer til å gjøre, fortsetter Smerud, som håper det norske publikumet tar turen for å se kampen på Marienlyst i Drammen.

– Det er en flott gjeng, med masse gode spillere. Det er fremtiden. En del kommer til å bli veldig store profiler i fremtiden. En del er det allerede. Vi ønsker at folk støtter oss. Det hadde vært veldig kjekt, avslutter han.