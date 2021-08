Tande gjorde hopp-comeback etter skrekkfallet

MIDTSTUBAKKEN (VG) Daniel-André Tande (27) gjorde mandag sine første skihopp etter skrekkfallet i Planica i mars.

HOPPER IGJEN: Daniel-André Tande er tilbake i bakken etter det fryktelige fallet i Planica. Her er han i Midtstubakken sammen med Clas Brede Braathen etter et hopp tirsdag.

27-åringen gjorde mandag syv hopp under sommerlige og fine forhold i Midtstubakken i hovedstaden, skriver Aftenposten.

Da pressen kom på besøk dagen etter, trodde reporterne at de skulle få se Tande-comebacket.

Men denne gangen var pressen ett døgn for sent ute.

– Det er deilig. Det er godt å hoppe på ski, sier Tande til VG.

– Fikk du hoppet av deg nervøsiteten i går?

– Jada, men det var ikke så mye nervøsitet. Så fort jeg slapp bommen var det fast rutine. Men jeg kjente på bena da jeg kjørte utover sletta at det tok på mer enn hodet tilsa at det skulle gjøre, sier Tande, som forteller at han ikke tenkte på det stygge fallet i skiflygingsbakken i Planica i slutten av mars.

Han ble fraktet til sykehus i Ljubljana med helikopter. Der fikk han påvist et brukket kragebein og punktert lunge. 27-åringen ble så lagt i kunstig koma. Ei drøy uke senere ble han overført med ambulansefly til norsk sykehus.

I juni var skihopperen tilbake i trening.

– Hvorfor har du ventet så lenge med å hoppe?

– Det handler om at jeg skal ha grønt lys fra alle. De ville se at hodet var på plass. Jeg hadde håpet å hoppe tidligere, men sånn ble det ikke, sier Tande.

– Hvordan skal du trene videre?

– Det blir i perioder fremover, sånn at det ikke skal bli for mye hopping. Jeg vil ikke ødelegge for den vanlige fysiske treningen.