Pellegrino har signert en korttidskontrakt med Glimt

Regjerende seriemester Bodø/Glimt bekrefter signeringen av Amahl Pellegrino (31) på en kontrakt ut sesongen.

NUMMER 11: Amahl Pellegrino er klar for Glimt.

Som VG erfarte tidligere tirsdag har Amahl Pellegrino signert en korttidskontrakt med Bodø/Glimt ut sesongen. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

– Det føles godt. Glimt er et godt lag, det er gode treningsfasiliteter og bra økter. Nå har jeg vært med på en helt vanlig økt, det er god kvalitet i gruppa og pulsen kjennes godt, sier Pellegrino til klubbens hjemmesider.

Pellegrino kan få debuten for sin nye klubb allerede torsdag i det VG+-sendte oppgjøret mot Zalgiris Vilnius i playoff til Conference League.

Bodø/Glimt la tirsdag formiddag ut en video på Twitter der de trykket opp en drakt med draktnummer 11. Dette er nummeret Pellegrino skal spille med.

Avisa Nordland meldte tidligere at Pellegrino, fjorårets nest mestscorende i Eliteserien, hadde landet i Bodø og la også ut bilder av Pellegrino på flyplassen.

Pellegrino hevdet overfor Avisa Nordlands journalister at han bare skulle til Bodø for å levere noen klær til sin tidligere lagkamerat i Kristiansund Sondre Sørli.

Mange trodde kanskje at en retur til Strømsgodset lå i kortene, men nå slutter han seg altså til regjerende seriemester Bodø/Glimt.

31-åringen forlot Kristiansund til fordel for Damac FC i januar, men bekreftet forrige uke at han var ferdig der etter at kontrakten hans ble terminert etter gjensidig enighet mellom ham og klubb. Det ble to scoringer på tolv kamper i Saudi-Arabia.

Pellegrinos forrige sesong i Eliteserien, i 2020, endte med 25 scoringer. Da ble han nummer to på toppscorerlisten i Norge. Bare tidligere Bodø/Glimt-spiss Kasper Junker scoret flere.

PS! Torsdag sender VG+ Bodø/Glimts kvalifiseringskamp i Conference League mot Zalgiris Vilnius. Studiosendingen starter klokken 18.30. Avspark er klokken 19.00.

Publisert Publisert: 17. august 2021 10:45 Oppdatert: 17. august 2021 13:41