Hovland i tet etter superrunde: – Man blir helt stum

Viktor Hovland (24) noterte seg for ni birdier på dag tre av PGA-touren i Mexico. Med det leder nordmannen turneringen med to slag før den siste og avgjørende dagen.

– Man blir helt stum. Jeg blir helt satt ut av den golfen her. Helt vilt, sa kommentator og tidligere PGA-proff Henrik Bjørnstad på Discovery+ sin sending.

Viktor Hovland vant fjorårets utgave av PGA-tour-turneringen i Mayakoba i Mexico, og nå ligger han an til å gjenta fjorårets bragd.

For etter ni birdier og en 62-runde på den tredje dagen av turneringen, som er ny bestenotering for nordmannen, leder han med to slag ned til Talor Gooch og tre slag ned til Justin Thomas.

– Jeg hadde åpenbart en god start. Og det var fint å ha en av de rundene hvor du kan holde det gående hele dagen, i stedet for kanskje å bremse ned mot slutten, der hvor det er noe tøft hull, sa Hovland til PGA etter runden.

Hovland åpnet birdiekontoen på hull 2, og fulgte opp med nye birdier på hull 4, 5, 7, 10, 11, 13,17 og 18. Nordmannen endte den tredje dagen ni slag under par for dagen og totalt 19 slag under par for turneringen.

Hovlands forrige bestenotering var en 63-runde fra Travelers Championship i 2020 og nettopp den tredje runden i Mexico i fjor.

Etter sin runde mente den indiske golferen Anirban Lahiri at nordmannen kunne slått så lavt som 59 slag. Det var ikke nordmannen helt sikker på, selv etter den nye bestenotering.

– Det er vanskelig å si. Jeg fikk maks ut av spillet mitt i dag, konkluderte Hovland.

Golfekspert Henrik Bjørnstad var uansett mektig imponert over 24-åringens runde.

– Det er kanskje den mest imponerende runden så langt i hans proffkarriere, kommenterte Henrik Bjørnstad på Discovery+.

Finaledagen sendes søndag på Eurosport 1 og Golf TV fra 20.00.

Der går nordmannen ut med blant andre Justin Thomas, som har 14 seire på PGA-touren.

– Han er en fantastisk spiller og jeg forventer ingenting mindre enn at han spiller bra i morgen. Jeg må spille noe av min beste golf skal jeg ha sjansen til å vinne, svarte Hovland på spørsmål om morgendagen.

PS! Viktor Hovlands tre laveste runder på PGA-touren:

63 slag, åpningsrunden i Travelers Championship i 2020.

63 slag, tredje runde i Mayakoba i 2020.

62 slag, tredje runde i Mayakoba i år.