Henter gulltreneren for å ta OL-billetten

Regjerende OL-mester og tidligere verdensmester Sverre Lunde Pedersen (29) henter inn gulltreneren for å spisse formen mot kvalifiseringsløpene til vinterlekene i Beijing om tre måneder.

– Han vil være en veileder i denne perioden, og han har vært en del av teamet i opptreningen. Jeg er glad for ekspertisen han tilfører. Han kjenner meg godt, sier Sverre Lunde Pedersen om «comebacket» til Sondre Skarli.

Skarli (35) var landslagssjef (2014–18) da Sverre Lunde Pedersen tok bronsemedaljen på 5000 meter og ledet Norge til gull på lagtempo i Pyeongchang-OL for snart fire år siden. Ett år senere vant han VM-gull på 5000 meter i Inzell.

Da uten Sondre Skarli som trener. Han sluttet og fikk jobb som fagkonsulent for utholdenhet i Olympiatoppen etter Norges skøytesuksess i Sør-Korea.

Lørdag er han på plass på Gran Canaria, sammen med Sverre Lunde Pedersen og hans familie, som ankom sist tirsdag. Det er ikke snakk om en ferietur. Sverre Lunde Pedersen har dratt til «Granka» for å få på plass «det siste» i opptreningsprogrammet etter sitt dramatiske sykkeluhell i midten av mai.

– Jeg har en del å gå på når det gjelder kapasiteten for høy intensitet, sier Sverre Lunde Pedersen.

Det er den han under treningsoppholdet på Gran Canaria frem til 13. november skal få opp. Han sier at han føler seg ganske sterk igjen. I august begynte han å løfte knebøy bare med vektstangen (20 kilo). Nå tar han 140 kilo, som er der han har vært før – før sykkelvelten som endte i en steinur, en operasjon og et lengre sykehusopphold.

– Det er en bra vekt for meg. Jeg pådro meg et stygt slag og sår i høyre lår. På isen i Hamar (i august) fikk jeg muskelkramper i det fordi det var svakt, og det sviktet i enkelte faser av teknikken. Nå er jeg mer i vater, sier Sverre Lunde Pedersen.

Såpass at han kan komme til å gå 10.000 meter under sesongens andre verdenscup i Stavanger 19.–21. november, helgen etter verdenscupåpningen i Polen 12.–14. november. Den er delvis årsak til at Sondre Skarli skal følge opp Sverre Lunde Pedersens sykkelturer, rulleskøyteøkter og styrketrening på Gran Canaria. Nåværende landslagssjef Bjarne Rykkje kan ikke være to steder samtidig.

– Han må bli god på et godt grunnlag igjen. Han ble relativt stillesittende på grunn av de omfattende skadene. Dette blir siste periode med grunntrening for å bygge aerob kapasitet. Den begynner å bli bra. Men han mangler mengde i fart, forklarer Sondre Skarli.

– Bjarne (Rykkje) styrer skuta. Jeg er støttespiller og rådgiver. Jeg har en nær relasjon til Sverre, tilføyer Sondre Skarli – som hadde Sverre Lunde Pedersen på besøk hjemme hos seg dagen før den skjebnesvangre sykkelturen for et halvt år siden.

Sverre Lunde Pedersen mener han er på rett vei. Forrige helg gikk han en god 3000-meter (3.46,95/4 sek bak banerekorden hans) under norgescupen i Vikingskipet. 10.000-meteren i Stavanger, der 5000 meter ikke står på programmet, vil han gå fordi han trenger den mengden foran de avgjørende OL-kvalifiseringsløpene på 5000 meter i verdenscupene i Salt Lake City (34. – 5.) og Calgary (10. – 12.) i desember.

– Han må gå fort for å kvalifisere seg til OL. Men jeg tror det kommer til å gå greit, sier Sondre Skarli.

Han antar 6.13, vel å merke på den raske isen i USA og Canada, vil være tiden som må oppnås for å få OL-billett til distansen. For fire år siden var den 6.15,8.

PS! Sverre Lunde Pedersen vil gå 5000 meter og lagtempo i Beijing-OL 4.–20. februar.