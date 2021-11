Fjørtoft om Mourinho-intervjuet som gikk viralt: – Intenst

– Ja, det har vært en del trøkk, forteller Jan Åge Fjørtoft til VG dagen etter at han stjal noe av fokuset etter Bodø/Glimts råsterke 2–2-resultat borte mot AS Roma.

SATT PÅ PRØVE: Jan Åge Fjørtoft fikk bryne seg på en ikke veldig fornøyd José Mourinho torsdag kveld.

Etter kampen skulle nemlig Fjørtoft intervjue Roma-trener José Mourinho på Viasat 4. Portugiseren var alt annet enn fornøyd med det ene poenget, og var først og fremst svært misfornøyd med dommeren.

Fjørtoft spurte Mourinho om nettopp dette, men Roma-treneren var mer opptatt av å høre hva Fjørtoft mente om dommerens prestasjon. Fjørtoft lot seg imidlertid ikke vippe av pinnen, og det ble en diskusjon frem og tilbake mellom dem.

– Jeg var egentlig ganske ferdig med det da det var over. Det var intenst, men da det var over var jeg ferdig med det. Det kommer kanskje fra bakgrunnen min. Man vet at ting skjer fort i idretten, sier Fjørtoft, og legger til:

– Jeg har mange roller der jeg har en mening, men når jeg står og intervjuer Mourinho som reporter skal ikke jeg ha en mening, sier Fjørtoft.

Fjørtoft delte intervjuet på sin egen Twitter, og responsen har vært enorm. På nettforumet Reddit er intervjuet blant dagens mest delte i fotballseksjonen. NENT-reporteren har fått mye ros for hvordan han håndterte situasjonen som du kan se her:

Sunnmøringen mener det var flere faktorer som gjorde at intervjuet gikk viralt.

– Vanligvis parkerer han bussen, men i Bodø kastet han laget under den. Og så ble han litt avkledd av Bodø/Glimt, på Stadio Olimpico. Det er det som gjør at intervjuet har gått viralt, og det er gøy at så mange har fått det med seg.

Han påpeker understreker at intervjuobjekter som Mourinho ofte «spiller en rolle».

– Jeg har fått lov til å intervjue Mourinho flere ganger, og han er en av mine favoritter å intervjue. Og hver gang er jeg spent på hvilken rolle han kommer i, hvem han vil være der og da. I Bodø var det laget, denne gangen var han misfornøyd med dommeren, sier Fjørtoft, som også påpeker at det handler om å holde hodet kaldt.

– Det handler om trening, som alt annet. Siden jeg begynte å jobbe som «pitch side»-reporter i NENT har jeg gjort mange intervjuer, og jeg har fått lov til å intervjue noen av de største personlighetene. Og de har alle noe til felles. Det finnes en del andre som bruker disse hersketeknikk-triksene, sier han.

Og om noen lurer på hvordan var stemningen var etter intervjuet som har gått sin seiersgang på nett, avslører Fjørtoft at det var en god tone mellom dem. Ifølge Fjørtoft tok de hverandre i hånden og blunket til hverandre.